Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim 2023: ad Andersson il primo skiathlon stagionale, Ganz è 22ma

Va alla svedese Ebba Anderson il successo nel primo skiathlon della stagione in quel di Trondheim. L’atleta scandinava, già leader delal gara al termine della frazione in classico, ha allungato poi nei 10 chilometri in tecnica libera, tagliando il traguardo in 49’23”4 di gara, con un vantaggio di 15”2 nei confronti della statunitense Jessie Diggins che ha regolato nel chilometro finale il gruppo delle inseguitrici. In terza posizione la norvegese Heidi Weng (+16”7). Ventiduesimo posto – lo stesso occupato al cambio di tecnica – per la trentina Caterina Ganz che paga 2’28”5 nei confronti di Andersson mentre la bellunese Anna Comarella ha raccolto la trentesima piazza con un ritardo di 3’35. Domenica 17 dicembre la tappa di Coppa del Mondo di Trondheim si completa con una prova individuale in tecnica classica di 10 chilometri.