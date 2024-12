Buone soddisfazioni per l’Italia del salto con gli sci femminile, che raccoglie un doppio piazzamento nelle prime dieci posizioni nella tappa di Coppa del Mondo 2024/2025 nella località cinese di Zhangjiakou. Sul trampolino teatro delle Olimpiadi di Pechino 2022, Lara Malsiner e Annika Sieff hanno raccolto rispettivamente un nono e un decimo posto, nella gara dominata dalla tedesca Katharina Schmid. Quest’ultima, autentica padrona di questo primo scorcio di stagione, ha fatto la differenza con un secondo salto superlativo per conquistare una gara funestata da condizioni di vento difficili che hanno costretto le atlete a rimanere impegnate per oltre due ore tra prima e seconda serie.

Alla fine Schmid ha totalizzato 237 punti, ben 27 in più della norvegese Eirin Maria Kvandal che nulla ha potuto nonostante fosse al comando dopo la prima serie. Podio completato dalla slovena Nika Prevc, capace di risalire dalla sesta posizione di metà gara precedendo la connazionale Ema Klinec e sfiorando la beffa nei confronti di Kvandal che rimane davanti per appena un decimo di punto. Applausi per Lara Malsiner, che torna in top-10 dopo quasi due anni ed è nona risalendo dalla diciassettesima posizione grazie al sesto miglior salto della seconda serie. Appena dietro di lei Annika Sieff, che era ottava a metà gara ma rimane comunque nelle dieci.

LA CLASSIFICA FEMMINILE AGGIORNATA, SCHMID PRENDE IL LARGO

Dopo appena tre delle 29 gare individuali in programma, la tedesca domina con 280 punti e vede a -96 Nika Prevc e addirittura a -126 la connazionale Selina Freitag che oggi non è andata oltre il diciassettesimo posto. Kvandal è quarta e apre un terzetto di norvegesi con lei, Midtskogen e Stroem racchiuse in appena otto punti. Lara Malsiner sale in diciottesima posizione e supera Annika Sieff, che è ora ventiduesima in quella che comunque è ancora una classifica molto prematura.

TITISEE-NEUSTADT, PASCHKE VINCE ANCORA NEL SUO INIZIO DI STAGIONE DA SOGNO

La prima gara individuale del fine settimana di Titisee-Neustadt ha visto un’altra vittoria di Pius Paschke, autentico dominatore della Coppa del Mondo in questo primo scampolo di stagione. Quarto successo in sette gare per l’atleta tedesco, che davanti al pubblico di casa non sbaglia vincendo addirittura entrambe le serie. Secondo posto, staccato di 6,4 punti, per Gregor Deschwanden che archivia il secondo podio stagionale ma non centra quella vittoria che alla Svizzera manca da oltre dieci anni. Terzo Daniel Tschofenig, che mantiene l’Austria sul podio come sempre avvenuto finora in stagione. Assenti gli italiani, che si stanno allenando a Planica in vista degli importanti appuntamenti delle prossime settimane. In classifica generale di Coppa del Mondo Paschke scappa via, con un vantaggio di oltre 100 punti su Tschofenig, che precede i connazionali Hoerl e Kraft (oggi solo undicesimo) con Deschwanden che accorcia sul terzetto austriaco.

DOMENICA ANCORA GARE INDIVIDUALI, POI ENGELBERG

La Coppa del Mondo di salto con gli sci prosegue domani, con altre due gare individuali sia per le donne che per gli uomini che di fatto bisseranno gli impegni odierni. Il prossimo weekend tutti in Svizzera, per la tappa di Engelberg che vedrà gare maschili e femminili nella stessa località. Il tutto con la Tournèe dei Quattro Trampolini che incombe, sale infatti l’attesa per la storica competizione in scena dal 28 dicembre al 6 gennaio prossimi.