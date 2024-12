I rapporti tra l’ex pilota di Tavullia e lo spagnolo, passato ora alla Ducati ufficiale, non sono mai stati idilliaci: ora arriva una nuova stilettata

Ci sono storie che rimangono dentro, nomi che diventano leggenda. Valentino Rossi è uno di questi, con i suoi nove titoli mondiali vinti e il suo essere simbolo di un’epoca della MotoGP che forse non tornerà più.

Storie e nomi che sono leggenda anche per le rivalità che si portano dietro. Il ‘Dottore’ anche su questo potrebbe fare scuola: dalle battaglie degli inizi con Max Biagi a quelle degli ultimi anni di carriera con Marc Marquez. Proprio lo spagnolo è stato quello che ha fatto sfumare l’ultima occasione di vincere il decimo titolo mondiale della sua carriera.

Lo ha inseguito a lungo Valentino e nel 2015 ci è arrivato a tanto così, prima che Marc Marquez decidesse di diventare determinante anche se non era in lotta per il campionato. Il titolo andò a Jorge Lorenzo e il rapporto tra Rossi e Marquez non fu mai più ricucito. Gli strali di quella vicenda riverberano ancora oggi che Valentino non corre più e lo spagnolo è da tempo che non riesce più a vincere un mondiale.

Se dici Rossi non puoi non pensare a Marquez e viceversa ed allora anche le ultime dichiarazioni dello spagnolo, dal prossimo anno in Ducati ufficiale, possono essere lette in relazione a questa rivalità.

Valentino Rossi, Marc Marquez vuole conquistare l’Italia

Rossi contro Marquez è anche Italia contro Spagna ed allora le tifoserie sono facili da individuare: gli italiani dalle parte di Valentino, gli spagnoli da quella di Marc, niente di più semplice.

Le cose però si sono complicate da quando Marquez è approdato in Ducati, lì dove Rossi da pilota ha fallito. Azienda italiana con una base di tifosi molto radicata in Italia e che ora si troverà a dover tifare per quello che era un ‘nemico’. Le cose, nello sport come nella vita, cambiano rapidamente ed è quello che spera accada il nuovo pilota del team ufficiali della Ducati. Il suo obiettivo è conquistare i tifosi italiani, dando forse un dispiacere a Valentino Rossi.

“Il rapporto con i tifosi italiani ha avuto momenti difficili – ha dichiarato – , ma sta migliorando sempre di più. Ora corro per un costruttore italiano: sono certo che avremo un buon rapporto“. Un Marquez idolo dei tifosi italiani potrebbe essere letto facilmente come l’ennesimo smacco tra lo spagnolo e Valentino Rossi. Una rivalità che continua anche fuori dalla pista.