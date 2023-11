Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: Cecon, Bresadola, Campregher, Insam tra i primi 50 in qualificazione

Si è conclusa la qualificazione della prima tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci, in corso di svolgimento a Ruka in Finlandia. Dall’HS142 il miglior risultato del venerdì è stato fatto registrare dal tedesco Andreas Wellinger (154.2), seguito dallo svizzero Gregor Deschwanden (151.9) e dal tedesco Stephan Leyhe (149.4). Buone risposte dai quattro italiani, tutti qualificati. Miglior azzurro è stato Francesco Cecon, 23°, a 31 punti dalla vetta, immediatamente davanti a Giovanni Bresadola (24°). Ventisettesimo Andrea Campregher, mentre supera il taglio anche Alex Insam (47°). “Non so cosa abbiano fatto gli altri per prepararsi. Ho spinto bene. Sono stato perfetto nella prima fase di volo, sono contento di aver saltato in maniera così buona. Siamo pronti per la gara di domani”, le parole di Wellinger dopo le qualificazioni.