Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg 2023: vince Paschke, Bresadola chiude diciannovesimo

La prima gara del weekend svizzero a Engelberg della Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci maschile ha visto la vittoria del tedesco Pius Paschke, che si è imposto rimontando cinque posizioni nella seconda manche. Davvero grande prova del teutonico, che precede di 1,7 Marius Lindvik. Quest’ultimo regala alla Norvegia il primo podio della stagione alla settima gara, mentre il terzo posto va a Stefan Kraft. L’austriaco, autentico dominatore di questo avvio stagionale con quattro vittorie e altri due podi, è risalito dal quarto posto sfruttando l’harakiri del connazionale Michael Hayboeck che era secondo a metà gara ma ha chiuso addirittura in decima piazza.

Non brilla nemmeno Karl Geiger, il tedesco che lo scorso weekend ha fatto doppietta a Klingenthal spezzando il dominio di Kraft. Per lui ventesimo posto, appena dietro all’azzurro Giovanni Bresadola. L’italiano ha passato con merito la qualificazione ieri e oggi ha brillato in particolare nella prima manche chiusa al quindicesimo posto. Arrivano comunque punti importanti per la fiducia e segnali positivi. Domani a Engelberg si replica, altra gara individuale con prima manche prevista alle ore 16:00.