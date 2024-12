Daniel Tschofenig si aggiudica la prima delle due gare in programma questo fine settimana a Wikla per la Coppa del Mondo 2024/2025 di salto con gli sci. L’austriaco chiude con 276.8 punti, precedendo lo svizzero Gregor Deschwanden (275.4) e il tedesco Pius Paschke (273.9). Ai piedi del podio l’altro austriaco Jan Hoerl e il norvegese Eriksen Kristoffer Sundal. Non c’erano italiani impegnati nella gaa odierna: sia Alex Insam che Francesco Cecon che non erano riusciti a qualificarsi ieri.