Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2023/2024: Fettner primo nelle qualificazioni, ok Insam e Bresadola

Si sono appena concluse le prime qualificazioni nella prova di Sapporo, in Giappone, valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2023/2024. Sui 55 partecipanti passano in 50, che poi diventeranno 30 nella prossima prova. Fettner chiude davanti a tutti con un ottimo 139. Secondo posto per Nikaido (130.6). Occhio anche ai soliti Kraft (10° con 125.5) e Kobayashi (5° con 128.1). Dentro due azzurri su tre con Insam 38° (95.0) e Bresadola 49° con 85 punti. Fuori il terzo italiano Cecon, 53° con 67.4. Forfait per Campregher prima del via.