Setterosa a Parigi, Silipo: “Pass olimpico era diventato un incubo, qualificazione importante”

Il Setterosa batte il Canada 18-12 e stacca l’ultimo pass buono per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un avvio sofferto, le azzurre di Silipo dominano il secondo tempo e si assicurano la qualificazione dopo l’assenza a Tokyo 2020. Ecco le parole del coach, ai microfoni di Rai Sport: “Sono stati mesi molto intensi, il pass olimpico era diventato un incubo che non ci ha permesso di esprimerci al meglio. Abbiamo accumulato tanto stress, queste ragazze vengono da una grossa delusione, ma voglio ricordare che hanno vinto due medaglie importanti in due competizioni e in altre due sono arrivate quarte, questo dimostra la loro forza, la loro capacità. E’ stata veramente tosta, dopo la sconfitta contro la Grecia abbiamo vissuto una settimana piena di dubbi, ma l’importante era arrivare a Parigi e ci siamo riusciti, con tanta sofferenza, ma va bene così, ora abbiamo parecchie cose su cui lavorare, sui limiti che sono venuti fuori in questa competizione”.