Coppa del mondo salto con gli sci femminile 2023/2024: a Ljubno vince Prevc, Sieff 16ª

Si è appena conclusa la tappa di Coppa del mondo di salto con gli femminile 2023/2024 di Ljubno, in Slovenia. A trionfare è la padrona di casa Nika Prevc, che salta per ultima e tira fuori dal cilindro uno straordinario 276.8 che le consegna il successo. Battuta l’austriaca Eva Pinkelnig, 271.7. Terzo posto per l’altra slovena Nika Kriznar con 268.9 punti. Ai piedi del podio la canadese Loutitt con 265.6 punti. Le due giapponesi Ito e Takanashi sono quinta e sesta, rispettivamente con 261.5 e 260.9 punti. Migliore delle azzurre Annika Sieff, 16ª con 244.1 punti. Per quanto riguarda le altre italiane, Lara Malsiner è 26ª, 225.9, Jessica Malsiner è 29ª, 222.2, e Ambrosi è 30, 216.8.