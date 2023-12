Pista lunga, Davide Ghiotto trionfa sui 10.000 di Stavanger. Michele Malfatti è terzo

Due azzurri sul podio nella gara dei 10.000 metri della tappa di Stavanger di Coppa del Mondo di pista lunga. Sul ghiaccio della ‘Var Energi Arena Sormarka’ in Norvegia, Davide Ghiotto vince la gara, mentre Michele Malfatti si regala il terzo posto e il primo podio in carriera a livello individuale sul circuito. Ghiotto ha chiuso la sua prova in 13’02″71, con nove secondi abbondanti di vantaggio sui diretti inseguitori, assicurandosi il secondo successo in carriera sui 10.000 metri di Coppa del Mondo, distanza in cui è campione iridato in carica e primatista italiano. Alle sue spalle c’è il canadese ed ex primatista mondiale della distanza Ted-Jan Bloemen (13.12,33) che resiste all’assalto di Malfatti. Il trentino delle Fiamme Gialle conclude la sua gara magistrale in 13’12″89 a pochi giorni da un attacco febbrile che lo aveva colpito. Staccati l’olandese Jorrit Bergsma e il belga Bart Swings.

Nelle altre gare in Norvegia, è in evidenza la terza piazza di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) nei 1500 metri di division B con il tempo di 1’59″51 mentre Veronica Luciani (Noale Ice) ha chiuso diciassettesima in 2’03″70. Nei 10.000 di division B undicesimo posto con personal best per Riccardo Lorello (C.S. Esercito) in 13’36″79. Ventesima posizione infine per David Bosa (Fiamme Oro) sui 500 metri con il tempo di 35″69.