Ad Hamar sono partiti i Campionati del Mondo 2025 su singole distanze di pattinaggio di velocità. Una prima giornata in cui l’Italia sperava di ottenere subito ottimi risultati, ma che lascia invece la spedizione azzurra con l’amaro in bocca. Nei 5000 niente medaglia per Davide Ghiotto, che si piazza in quarta posizione con il suo crono di 6:13.55. Sessanta centesimi, questa la distanza con il terzo gradino del podio occupato dal polacco Vladimir Semirunniy. Vittoria per il norvegese Sander Eitrem in 6:10.05, con l’olandese Beau Snellink in 6:11.72 d’argento. Da segnalare però l’ottima prestazione di Riccardo Lorello, che ha concluso la sua prova in 6:15.71 in sesta posizionee. Infine, undicesimo Michele Malfatti in 6’22″99.

Niente podio anche per Francesca Lollobrigida

Nei 3000 femminili arriva una mezza delusione per Francesca Lollobrigida, che al termine di una Coppa del Mondo in cui è tornata ad ottenere risultati di un certo prestigio, si presentava in Norvegia senz’altro con ambizioni di podio. La veterana azzurra invece non va oltre la quinta posizione nella gaa odierna chiusa in 4:02.56, un tempo che non le ha permesso di lottare per le prime tre piazze nonostante un’ottima seconda parte di gara. Oro che è andato all’olandese Joy Beune in 4:00.39, davanti alla ceca Martina Sablikova in 4:00.57 e all’altra olandese Merel Conjin in 4:01.22. Nelle retrovie la seconda nostra portacolori al via, Alice Merletti, che ha chiuso in 19esima piazza con un crono di 4:17.04.

Il programma di domani

Domani sera si torna sul ghiaccio per altre quattro gare iridate. Si inizia con le due prove d’inseguimento a squadre, dove l’Italia schiera Ghiotto, Giovannini e Malfatti nella gara maschile e Aiello, Lollobrigida e Marletti in quella femminile. Poi spazio ai 500 feemminile con Pergher e infine ai 500 maschili dove la squadra azzurra prova a giocarsi le sue carte con Bosa.