Vittoria pesantissima per l’Olimpia Milano, che batte la Stella Rossa 80-82 nel match valido per l’Eurolega. Gli uomini di Messina raggiungono la sedicesima vittoria nel torneo europeo, superando proprio gli avversari odierni. La partita, svoltasi in grande equilibrio, si è decisa solo negli ultimi attimi disponibili. L’Olimpia ha dimostrato tenacia anche nei momenti più complessi, riuscendo a contenere l’attacco molto fisico degli avversari.

OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA: COSA E’ SUCCESSO

Il primo tempo della partita si rivela molto frammentato, con entrambe le squadre che ottengono numerosi punti a canestro. L’Olimpia ne colleziona tredici, mentre Stella Rossa va a segno in sedici occasioni. Il match si rivela così ad alto punteggio e di grande equilibrio. Dopo i primi dieci minuti in campo, i padroni di casa hanno la testa avanti per un solo punto sul 24-23. Nel corso del secondo quarto, Milano mantiene l’ottimo ritmo dell’avvio, con Mirotic, Shields e Brooks che si mettono in mostra. A pochi secondi dal finale, il punteggio è fermo sul 45-45, ma gli ultimi tiri liberi di Shields valgono il 45-48 e l’Olimpia va così a riposo in vantaggio. Anche il terzo quarto si dimostra molto equilibrato. Al rientro in campo gli uomini di Messina ottengono un parziale molto convincente, costringendo Stella Rossa a un time out. I padroni di casa accorciano le distanze con grande fisicità, senza però trovare nemmeno una tripla. A dieci minuti dal termine, Milano è in vantaggio per 64-68. L’ultimo quarto regala un finale da cardiopalma, con il punteggio che viaggia in parità. Nel corso degli ultimi minuti, il tabellone si ferma sul 78-78, con entrambe le squadre che abbassano il ritmo in campo. Un colpo di reni finale consente a Milano si andare a vincere per 80-82.

LE PAGELLE DELLA SERATA

MIROTIC:

Mirotic si dimostra il miglior marcatore della serata, collezionando ben 18 punti. L’uomo di Ettore Messina colleziona sei punti dalla lunetta, firmando poi due triple nel corso della serata e trascinando i suoi al successo.

LEDAY:

Ottima prestazione anche di Leday, che lascia il campo con 15 punti. Zach, che ha speso 31 minuti in campo, ha trovato il canestro cinque volte nei tiri liberi, mancando il bersaglio in una sola occasione.

SHIELDS:

14 punti per Shields, presente sul parquet per venticinque minuti dell’incontro. L’atleta dell’Olimpia lascia il palazzetto con una percentuale netta dalla lunetta.

KALINIC:

Tra le fila dello Stella Rossa è Kalinic il miglior marcatore insieme a Nedovic. Il cestista mette a segno dodici punti, andando a segno quattro volte dalla lunetta nell’arco dei ventiquattro minuti spesi in campo.

NEDOVIC:

Anche Nedovic colleziona dodici punti, scendendo in campo per ventuno minuti. L’uomo dello Stella Rossa ha tirato due volte dalla lunetta, centrando in entrambe le occasioni il canestro.