Flora e Miro Tabanelli dominano a Tignes, in Francia, in occasione della sfida finale della stagione di Coppa del Mondo di Big Air. Flora termina nel migliore dei modi una stagione eccezionale, che l’ha vista collezionare due vittorie, tre secondi posti e un terzo piazzamento. La diciassettenne azzurra ha fatto faville a Tignes, collezionando un 92.75 nella prima run e arrivando a 95 nella seconda. Al termine della prova, l’atleta emiliana vantava 187.75 punti, che le hanno permesso di superare Tess Ledeux, padrona di casa con 181.25 caduta nella terza run. Il podio è completato dalla finlandese Anni Karava con 175.25 punti. “E’ stata una gara fantastica, mi auguro e spero che Tess Ledeux stia bene: credo che questa giornata concluda al meglio la stagione di Coppa del Mondo”, ha sentenziato Flora. La stagione del Big Air giunge a termine, con l’azzurra che risulta essere la vincitrice di specialità con 440 punti, contro i 270 di Ledeux e i 267 di Karava.

VITTORIA STORICA PER MIRO TABANELLI

Poco più tardi, arriva la vittoria di Miro Tabanelli, la prima della sua carriera. L’azzurro colleziona un 94.75 nella prima run e 93.50 nella seconda. La performance gli permette di collezionare 188.25 punti totali e di arrivare in cima alla classifica. Secondo sul podio lo statunitense Marc Forehand con 187.50, mentre completa la top tre il neozelandese Luca Harrington con 187.00. Per Miro si tratta del terzo podio in carriera, il secondo in stagione dopo la seconda piazza ottenuta a Pechino lo scorso dicembre. Prima di lui, nessun italiano aveva raggiunto la Top 3 di Coppa del Mondo di Freeski. “Mi sembra incredibile, ho sognato tanto questo momento ed ora non trovo parole per descrivere la sensazione. Davvero pazzesco” sono state le parole dell’azzurro. La vittoria porta Miro a quota 270 punti, che valgono il terzo posto nella classifica di specialità vinta da Harrington con 390 punti, mentre Svancer occupa il secondo posto con 331.

La tappa di Tignes si completerà domani con la finale dello SlopeStyle, ma senza i fratelli azzurri. L’attenzione, poi, si sposterà sui Mondiali di St. Moritz, con le qualificazioni dello SlopeStyle in programma tra mercoledì 19 marzo per il maschile e giovedì 20 per la prova femminile. La finale andrà in scena sabato 22 marzo. Tra il 26 e il 27 marzo si disputeranno invece i turni preliminari di Big Air, con le finali attese per il 29 marzo.