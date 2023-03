Pattinaggio velocità, Mondiali Heerenveen 2023: Italia quarta nel team pursuit, Bosa 19° sui 500 metri

I risultati della seconda giornata ai Mondiali di pattinaggio velocità su singole distanze, in corso di svolgimento al Thialf di Heerenveen (Olanda). Oggi si sono disputate le gare per la team pursuit e i 500 metri maschili, con l’Italia che ha rispettato le attese della vigilia. La squadra azzurra composta da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Francesco Betti (Fiamme Oro) ha chiuso al quarto posto l’inseguimento a squadre con il tempo di 3’42”69 alle spalle di Olanda (3’38”26), Canada (3’38”43) e Norvegia (3’40”93). Una medaglia di legno che non lascia rammarico, anche perchè gli Stati Uniti senza una caduta nel finale sarebbero stati a loro volta bronzo relegando gli Azzurri al quinto posto. A livello individuale invece è stato il giorno dei 500 metri maschili, con l’Italia che schierava David Bosa: il portacolori delle Fiamme Oro ha chiuso la prova al 19° posto finale.