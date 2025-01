Arianna Fontana c’è. E la pattinatrice di short track, atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici invernali, è l’unica novità rispetto a Calgary nella spedizione azzurra di pattinaggio di velocità su pista lunga a Milwaukee, negli Stati Uniti, dove venerdì ripartirà il circuito di Coppa del Mondo. Morale alle stelle in casa azzurra dopo l’exploit di Davide Ghiotto, che in Canada ha fatto registrare uno strepitoso record del mondo (12:25.69) sui 10.000 metri. Oltre a Fontana (che prenderà parte a 1.500, Team Pursuit e Mixed Relay) e Ghiotto, nell’elenco del direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto spicca anche il nome di Francesca Lollobrigida, che a Calgary ha realizzato il nuovo primato personale sui 5.000. Presenti anche Giorgia Aiello, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher (anche lei reduce dal personale siglato nei 500). Al maschile occhi puntati su Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti.

“Abbiamo poca esperienza su questa pista ma l’obiettivo è senza dubbio provare a confermare i risultati dello scorso weekend – le parole di Marchetto a due giorni dal via della tappa -. La gara del Team Pursuit è per noi particolarmente interessante perché occupiamo la posizione di vertice nella classifica di Coppa del Mondo e in questo fine settimana ce la giocheremo contro norvegesi e americani. Ci teniamo a fare bene e le aspettative sono alte. Non avremo molto tempo per prendere confidenza con la pista ma ho fiducia nella squadra e daremo il massimo, come sempre”.

Come detto, c’è grande attesa in casa Italia per i risultati del pursuit, le cui gare non sono state disputate nello scorso week end a Calgary. Stati d’animo radicalmente diversi per le due nazionali. Se al femminile l’Italia è ultima nella classifica di specialità (28 punti), Ghiotto e compagni guidano invece il ranking con 60 punti e si preparano a duellare con Stati Uniti (54) e Norvegia (48). Per Ghiotto è previsto anche l’impegno nei 5.000 con l’obiettivo di dare continuità nelle lunghe distanze alla luce di una classifica che vede al primo posto con 174 punti. Alta classifica anche per Daniele Di Stefano, reduce dal quinto posto a Calgary nella Mass Start e secondo nel ranking di specialità a cinque lunghezze dal francese Timothy Loubineaud (142 a 147).

Queste le distanze in cui si cimenteranno gli azzurri:

500 maschili: Bosa.

1.000 maschili: Betti, Bosa e Di Stefano.

1.500 maschili: Betti, Di Stefano, Giovannini e Lorello.

5.000 maschili: Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti.

Team Pursuit maschile: Ghiotto, Giovannini e Malfatti.

Mass Start maschile: Di Stefano e Giovannini.

500 femminili: Pergher e Aiello.

1.000 femminili: Aiello.

1.500 femminili: Fontana, Lollobrigida e Luciani.

3.000 femminili: Lollobrigida, Lorenzato e Marletti.

Team Pursuit femminile: Fontana, Lollobrigida e Marletti.

Mass Start femminile: Lollobrigida e Marletti.

Mixed Relay: Fontana e Lorello.