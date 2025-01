La giornata di oggi a livello tennistico non vedeva la presenza di atleti italiani. Dopo le uscite di ieri di Cocciaretto e Bronzetti a livello femminile, restano ancora in gara Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, che scenderanno in campo domani a Montpellier. Sul cemento francese non ha avuto problemi quest’oggi Andrej Rublev, che si è sbarazzato di Christopher Eubanks in due set, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e quattro minuti di gioco. Ad aprire la giornata nel sud della Francia sono stati due ritiri, il primo di Mikhail Kukushkin e il secondo di Quentin Halys; a beneficiarne sono rispettivamente il redivivo Nikoloz Basilashvili (che aveva praticamente portato a casa il match, con il ritiro del suo avversario avvenuto sul 6-3 3-6 5-0), e l’olandese Jesper de Jong, che stava conducendo 7-6(7) 2-0 prima dell’abbandono della wild card transalpina.

Ai quarti anche il numero 2 del seeding, Felix Auger-Aliassime, che ha battuto in un’ora e 47 minuti uno dei padroni di casa, ovvero Arthur Cazaux. Gara solida da parte del canadese, come dimostra il punteggio finale di 6-4 7-6(5). Esce di scena la testa di serie numero 6 David Goffin, sconfitto in tre set dal qualificato Aleksandar Kovacevic. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 in poco meno di due ore di gioco, e domani affronterà Mattia Bellucci. Netta invece la vittoria di Bu Yunchaokete, che dopo un inizio di stagione molto negativo sembra essersi sbloccato a Montpellier; il cinese ha superato 6-2 6-1 in un’ora e tre minuti di gioco il francese Constant Lestienne.

Wta Linz 2025: Tauson ai quarti

Sul cemento austriaco si è completato il primo turno del torneo. Le ultime due atlete ad avanzare al secondo turno sono Elina Avanesyan e Anna Blinkova: la armena, numero 7 del tabellone, ha battuto nettamente Katerina Siniakova per 6-3 6-2, mentre la tennista russa ha avuto la meglio 7-6(3) 6-2 contro la padrona di casa Sinja Kraus. La prima ad accedere invece ai quarti di finale è Clara Tauson, che in due set ha superato Sorana Cirstea: 6-2 6-4 il punteggio in favore della danese, ottava forza del seeding. La raggiunge anche la numero 3 Maria Sakkari, che in un’ora e 17 ha eliminato la bulgara Tomova per 6-3 6-3.

Wta Singapore 2025: avanzano Kalinskaya e Osorio

Sono quattro le gare disputate nella mattinata italiana nel torneo Wta 250 di Singapore 2025. Ad aprire la giornata è stata Camila Osorio, che in rimonta ha fatto suo il match contro la qualificata ceca Dominika Salkova. 3-6 6-2 6-4 il punteggio in favore della colombiana numero 6 del seeding, che approda così ai quarti di finale sul cemento del sud est asiatico. Tra le prime otto senza grossi patemi anche Anna Kalinskaya: la numero 1 del tabellone ha piegato 6-2 7-6(3) la qualificata elvetica Simona Waltert e ora sfiderà un’altra atleta passata dal tabellone cadetto. Si tratta della thailandese Mananchaya Sawangkaew, che con un doppio 6-4 ha posto fine al torneo di Cristina Bucsa. Comodo successo infine per Ann Li, che in un’ora e sei minuti ha liquidato 6-3 6-2 Maria Timofeeva.

Il programma di domani del torneo di Montpellier

Come detto sul cemento transalpino scenderanno in campo i due azzurri: Flavio Cobolli esordierà contro Jesper de Jong, mentre Mattia Bellucci dopo il successo del primo turno contro Pouille sfiderà ora Alex Kovacevic. In campo anche gli altri due padroni di casa rimasti in tabellone, ovvero Arthur Rinderknech e Richard Gasquet, che trovano rispettivamente Basilashvili e il numero 5 del seeding Griekspoor. Di seguito la programmazione di giovedì 30 gennaio nel torneo Atp di Montpellier 2025.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Non prima delle ore 14.30 – de Jong vs (3) Cobolli

a seguire – Bellucci vs (Q) Kovacevic

non prima delle 18.30 – (5) Griekspoor vs Gasquet

a seguire – (Q) Basilashvili vs (7) Rinderknech

Il programma di domani del torneo Wta di Linz

In campo la numero uno Karolina Muchova, che esordisce sul cemento austriaco contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre la numero due Elina Svitolina trova Anna Blinkova. A chiudere la giornata sarà la quarta testa di serie Ekaterina Alexandrova, contrapposta alla bielorussa Sasnovich. Di seguito la programmazione di giovedì 30 gennaio nel torneo Wta 500 di Linz 2025.

CENTER COURT

Ore 14.00 – Yastremska vs (Q) Ruzic

a seguire – Blinkova vs (2) Svitolina

a seguire – (1) Muchova vs Sorribes Tormo

a seguire – (4) Alexandrova vs Sasnovich

COURT 1

Secondo match dalle 13.00 – Martic vs (7) Avanesyan

Il programma di domani del torneo Wta di Singapore

Tempo di ottavi di finale nel sud est asiatico, dove aprirà le danze la sfida che si profila equilibrata tra la statunitense Baptiste e l’australiana Birrell; a seguire in campo la numero 2 del seeding Elise Mertens contro la tedesca Tatjana Maria, mentre la numero 4 Wang Xinyu affronta la qualificata Joint. Di seguito la programmazione completa di giovedì 30 gennaio nel Wta di Singapore 2025.

CENTRE COURT

Secondo match dalle 5.00 – Baptiste vs Birrell

a seguire – Maria vs (2) Mertens

a seguire – (Q) Joint vs (4) Xiny. Wang

a seguire – Gadecki vs (Q) Teichmann