Ankara batte Venezia per 84-81, nella partita valida per il diciassettesimo turno del Gruppo B di Eurocup 2024/2025. Una beffa per gli uomini di Spahija, in controllo del match per i primi tre quarti. Sul finale, la Reyer è risultata meno organizzata e composta rispetto ai minuti precedenti, con i padroni di casa che ne hanno approfittato per staccare due punti. In ottica classifica generale, la situazione di Venezia risulta complessa: i play off sono lontani, ma non impossibili da raggiungere. I lagunari dovranno vincere forzatamente il match contro Lietkabelis, valido per la diciottesima e ultima giornata. Il successo, però, potrebbe non bastare. Serviranno infatti dei risultati favorevoli ai veneziani da parte delle altre squadre, molte delle quali devono ancora disputare il diciassettesimo turno.

ANKARA-VENEZIA: LA CRONACA

Al via della partita, Venezia riesce a prendere le redini del gioco, portandosi avanti di alcuni possessi sull’avversario. Ankara tenta di rimanere incollata alla Reyer, ma con lo scorrere dei minuti i lagunari riescono a mettere a segno diversi punti e ad allungare il gap. Il primo quarto termina con il tabellone che segna 13-18. La frazione successiva si dimostra più frammentata. Non mancano i time out da entrambe le parti, con le panchine critiche nei confronti dei propri giocatori in diverse occasioni. Venezia rimane in vantaggio, riuscendo a prendere il largo nel corso degli ultimi minuti. Gli uomini di Spahija riescono a mantenere in controllo del risultato e mandano le due formazioni a riposo sul 31-41.

Al ritorno in campo dopo uno stop di quindici minuti, la Reyer non perde il ritmo. I padroni di casa faticano a mantenere il ritmo degli avversari, rimanendo distanti di qualche possesso. Il tecnico veneziano mette in campo un totale di undici cestisti, che soddisfano le aspettative dell’allenatore: chiunque sia andato in campo, è riuscito ad andare a canestro. A soli dieci minuti dalla sirena finale, il risultato vede la squadra ospite avanti per 49-60.

L’ultimo quarto della serata si apre con un buon ritmo da parte della Turk Telekom, che con una serie di triple cerca di avvicinarsi agli avversari. Al -6 degli avversari, Spahija chiama time out, con l’obiettivo di riportare ordine tra le fila dei suoi. La Reyer fatica visibilmente e sembra aver esaurito le energie dopo un match intenso e in controllo. A sei minuti dal termine, Ankara mette a segno il sorpasso che vale il 66-63. La Reyer non si arrende e pareggia i conti a quattro minuti dalla fine, sul 68-68. Sul finale, la squadra di casa torna in vantaggio, fino ad andare a vincere per 84-81.