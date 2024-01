Europei pattinaggio velocità Heerenveen 2024: Lollobrigida terza nella Mass Start, Giovannini solo settimo

Una splendida Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start ai Campionati europei di pista lunga in corso di svolgimento a Heerenveen. Un risultato importante per l’azzurra nella stagione del ritorno alle gare dopo la maternità e la nascita del piccolo Tommaso. A trionfare è la 24enne olandese Marijke Groenewoud in 8:08.51, mentre la connazionale Irene Schouten chiude al secondo posto, davanti proprio all’azzurra che chiude in 8:09.84. Quarto posto per la svizzera Kaitlyn McGregor, seguita dalla belga Sandrine Tas, la tedesca Michelle Uhrig, l’altra elvetica Ramona Härdi. Completano la top 10 la belga Fran Vanhoutte e la polacca Magdalena Czyszczoń. Tredicesimo posto per l’altra azzurra Laura Lorenzato che chiude la gara in 8:32.77.

Sotto le aspettative invece la gara di Andrea Giovannini nella mass start maschile, specialità che lo vede davanti a tutti nella classifica di Coppa del Mondo. Per l’azzurro c’è solo il settimo posto (8:14.26), alle spalle di Daniele Di Stefano che chiude in quarta posizione, ai piedi di un podio che sorride a Belgio, Austria e Norvegia. Bart Swings vince in 8:13.71, davanti a Gabriel Odor (8:13.93) e Allan Dahl Johansson (8:13.99).

Nel Team Pursuit femminile il terzetto composto dalle già citate Lollobrigida e Lorenzato, coadiuvate da Veronica Luciani ha chiuso la propria prova con il tempo di 3:02.41 al quarto posto. L’Olanda padrona di casa domina in 2:55.70 davanti a Germania (+6.63) e Svizzera (+6.70). Buoni segnali anche da David Bosa (Fiamme Oro) che sui 500 metri maschili chiude al sesto posto, fermando il cronometro sul 34.96, a meno di mezzo secondo dal vincitore Jenning De Boo e a un decimo dal bronzo del polacco Marek Kania, che ha chiuso alle spalle dell’argento Marten Liiv. Nei 1.500 metri Alessio Trentini e Daniele Di Stefano si sono classificati al 9° e al 10° posto, rispettivamente con il tempo di 1:46.23 e 1:46.24 (nuovo primato personale). Sulla medesima distanza Francesco Betti ha chiuso 16° con 1:47.28. Nei 1.000 metri femminili, Serena Pergher (Fiamme Oro) è diciassettesima (1:19.23).