MotoGP GP Qatar, Vinales: “La moto funziona, vincerà chi farà andare meglio l’anteriore”

Le parole di Maverick Vinales ai microfoni di Sky dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar, in cui ha conquistato il terzo posto: “Ci sono delle piste dove la moto va benissimo e altre dove non va bene. Bisogna lavorare. La moto si vede che va e funziona in un certo modo. Sulle gomme è davvero complicato, bisogna lavorarci ed è difficile scegliere. Domani dobbiamo capire un po’ di più. Di sicuro ogni giorno andrà meglio. E sono certo che vincerà chi farà andare meglio l’anteriore“.