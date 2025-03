“Non so esattamente cosa sia successo, a noi non è sembrato di aver pattinato male a livello tecnico, c’erano alcuni passaggi in cui eravamo un po’ rigidi, probabilmente, non abbiamo certo pattinato al nostro meglio, ma non ci sembrava di aver fatto male. Agli Europei siamo stati una delle uniche due coppie ad avere il livello 3 sulla “pattern step”, qui invece abbiamo avuto il livello 1, poi sui twizzles ci siamo accorti anche noi che non sono stati eseguiti al meglio, ma tutto questo ci è costato parecchi punti“. Lo ha detto Marco Fabbri dopo il quarto posto con Charlene Guignard nella danza ritmica nella terza giornata dei Mondiali 2025 di pattinaggio di figura, in corso di svolgimento al TD Garden di Boston.

“Eravamo un po’ più tesi del solito – ha continuato Fabbri ai microfoni di Sportface, come raccolto da Vanni Gibertini – credo che abbiamo gestito la situazione abbastanza bene, ma il problema di oggi sono stati i livelli degli elementi. Sulle componenti [del programma] abbiamo comunque ottenuto 37 punti, che non è un brutto punteggio, ma 46 punti nel punteggio tecnico sono davvero pochi per lottare per le medaglie. Ora vogliamo solo guardare al libero e cercare di pattinare come sappiamo“.

Si è inoltre completata la gara femminile, dove Lara Naki Gutmann aveva conseguito il quattordicesimo punteggio al termine dello short program. L’azzurra è riuscita a scalare una posizione nel programma libero, concludendo al tredicesimo posto: “Sono molto contenta della mia prestazione – ha detto Naki Gutmann dopo la gara – anche se non so spiegarmi bene il motivo della caduta: non mi sentivo stanca in quel momento, forse non sono riuscita a rimanere concentrata fino alla fine. Però ho avuto la sensazione di aver pattinato tutto il programma con il sorriso sulle labbra, e spero di portare con me questa sensazione anche nelle competizioni future“.

I risultati della giornata

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 90,18

2 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 86,44

3 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 83,86

4 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 83,04

5 Q Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 81,77

6 Q Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 81,51

7 Q Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 77,51

8 Q Olivia SMART / Tim DIECK ESP 77,21

9 Q Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 76,74

10 Q Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 74,49

11 Q Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 73,98

12 Q Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 73,35

13 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 73,29

14 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 73,22

15 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 72,62

16 Q Hannah LIM / Ye QUAN KOR 72,04

17 Q Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 70,98

18 Q Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 69,84

19 Q Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 68,95

20 Q Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 68,09

21 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 68,08

22 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 67,69

23 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 66,57

24 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 65,09

25 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 64,98

26 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 63,64

27 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 62,32

28 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 58,68

29 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 57,75

30 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 57,07

31 Junfei REN / Jianing XING CHN 56,05

32 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 54,78

33 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 52,30

34 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 51,87

35 Katarina DELCAMP / Berk AKALIN TUR 50,24

36 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 49,63

Singolo femminile – classifica finale

1 Alysa LIU USA 222,97

2 Kaori SAKAMOTO JPN 217,98

3 Mone CHIBA JPN 215,24

4 Isabeau LEVITO USA 209,84

5 Amber GLENN USA 205,65

6 Wakaba HIGUCHI JPN 204,58

7 Nina PINZARRONE BEL 199,43

8 Niina PETROKINA EST 196,67

9 Haein LEE KOR 194,36

10 Chaeyeon KIM KOR 194,16

11 Madeline SCHIZAS CAN 190,79

12 Kimmy REPOND SUI 183,33

13 Lara Naki GUTMANN ITA 181,97

14 Sofia SAMODELKINA KAZ 181,36

15 Lorine SCHILD FRA 177,90

16 Mariia SENIUK ISR 167,10

17 Olga MIKUTINA AUT 165,82

18 Linnea CEDER FIN 165,50

19 Julia SAUTER ROU 162,61

20 Ekaterina KURAKOVA POL 162,49

21 Alexandra FEIGIN BUL 158,55

22 Kristen SPOURS GBR 153,75

23 Livia KAISER SUI 146,90

24 Meda VARIAKOJYTE LTU 139,81

Finale non raggiunta

25 Nargiz SUELEYMANOVA AZE 50,97

26 Vanesa SELMEKOVA SVK 49,55

27 Xiangyi AN CHN 47,52

28 Anastasiia GUBANOVA GEO 47,31

29 Mia RISA GOMEZ NOR 46,43

30 Sofja STEPCENKO LAT 45,93

31 Ahsun YUN KOR 41,08

32 Julija LOVRENCIC SLO 40,95

33 Anastasia GOZHVA UKR 37,54