Pattinaggio di figura, Mondiali 2023: Sakamoto guida la classifica nel corto, Naki Gutmann 23°

di Mattia Zucchiatti 13

E’ andato in scena il programma corto femminile alla Super Arena di Saitama che sta ospitando l’edizione 2023 dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura. Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) ha chiuso con 55.22 al 23esimo posto. Primo posto per Kaori Sakamoto (79.24). La giapponese è riuscita a precedere la coreana Haein Lee (73.62) e la connazionale Mai Mihara (73.46), rispettivamente seconda e terza. Quarta posizione per la statunitense Isabeau Levato che chiude la gara con 73.03. Punteggio di 71.94 invece per la belga Loena Hendri che a sua volta prende un buon margine sull’estone Niina Petrokina, ferma a 68.00.