Napoli, il PSG in pressing per Osimhen: la richiesta è di 150 milioni

Secondo l’emittente francese Footmercato.net, il PSG avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen, punta di diamante del Napoli delle meraviglie targato Luciano Spalletti. La loro necessità, secondo quanto riportato, è quella di trovare un attaccante che abbia grandi capacità realizzative e che sappia dare profondità alla squadra. Tra le informazioni trapelate, il presidente Luis Campos potrebbe approfittare della sosta per le Nazionali per incontrare gli agenti del nigeriano, il cui contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2025. La valutazione di Osimhen, però, è di 150 milioni di euro e ciò potrebbe essere un problema, soprattutto considerando la difficile situazione del club parigino per quanto concerne il fair play finanziario.