Pattinaggio di figura, Mondiali 2023: Grassl 8° dopo il programma corto

Daniel Grassl chiude in ottava posizione il programma corto della gara maschile ai Mondiali 2023 di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone. L’azzurro parte con un’incertezza, salvando con la mano il quadruplo lutz che ha aperto la prova, disputando poi una buona sessione, che gli ha fruttato 86.50 punti, non lontano dalla miglior prestazione stagionale. Il podio, però, è distante 13 punti. 13° l’altro italiano in gara, Matteo Rizzo: al contrario di Grassl, il 24enne delle Fiamme Azzurre parte benissimo, ma commette un errore grave realizzando un axel solo singolo, dopo essere atterrato con la mano sul ghiaccio a concludere un quadruplo loop: 79.28 il punteggio finale. Il giapponese Shoma Uno ha chiuso questa prima parte di gara in testa con 104.63, seguito dallo statunitense Ilia Malinin con 100.38 punti. Il programma libero si terrà sabato.

