Pattinaggio di figura, ISU Grand Prix 2023: sei gli italiani al via nell’atto conclusivo di Pechino

Sta per calare il sipario sulla stagione 2023 dell’ISU Grand Prix, il massimo circuito del pattinaggio di figura. Questo fine settimana, da giovedì 7 a domenica 10 dicembre sarà il National Indoor Stadium di Pechino a fare da teatro per le Finali della competizione, riservate ai migliori sei di ogni ambito sulla base dei risultati delle tappe tenutesi tra fine ottobre e fine novembre. E l’Italia si candida ad essere protagonista, portando in Cina sei pattinatori.

Nella danza, per la terza volta in carriera, Charléne Guignard e Marco Fabbri saranno al via in questa Finale. La coppa attualmente detentrice del titolo di campione d’Europa è reduce da ben dodici podi consecutivi nel Grand Prix. A Pechino l’obiettivo è solo uno: allunganre ulteriormente la sequenza più lunga di sempre nella storia del movimento azzurro arrivando a 13. In tal senso, gli avversari più temibili si annunciano i canadesi Piper Gilles/Paul Poirier, gli statunitensi Madison Chock/Evan Bates e i britannici Lilah Fear/Lewis Gibson. Ottime chances di medaglia anche dalle coppie di artistico: si cimenteranno infatti sul ghiaccio della capitale cinese due binomi italiani. Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, entrambi alla seconda partecipazione della carriera alla Finale. E ambedue le coppie sono fra le candidate a ottenere un piazzamento importante.

L’Italia si presenta alla Finale forte del nuovo primato nazionale di podi in una singola edizione del Grand Prix con 9 e vede la doppia cifra davvero a un passo. Il programma avrà inizio giovedì 7 con il programma corto delle coppie di artistico, per continuare poi venerdì 8 con il programma libero ee la Rhythm Dance. Sabato 9, invece, la Free Dance.