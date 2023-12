Seconda giornata di gare all’Aquatics Complex di Otopeni, dove si stanno svolgendo gli Europei di nuoto in vasca corta. Una mattinata come di consuetudine caratterizzata da batterie che hanno ancora una volta premiato un buon numero di azzurri in vista delle semifinali/finali di questo pomeriggio. Ai tanti azzurri che ieri avevano centrato la qualificazione alle finali, si aggiunge anche la staffetta 4×50 mista uomini. Mora e Poggio non partono bene, poi ci pensa un dominante Thomas Ceccon a riportare in alto l’Italia, che alla fine chiude con il miglior tempo in 1’34″07 e vuole andare a prendersi l’oro questa sera dopo i due argenti in staffetta della prima giornata.

La prima a staccare il pass per il penultimo atto è stata invece Margherita Panziera, che con il quinto crono generale di 2’05″56 è entrata tra le prime sedici dei 200 dorso. Restando in campo femminile, sono Anita Bottazzo (59″74) e Costanza Cocconcelli (59″79) rispettivamente quinta e settima ad essersi qualificate per le semifinali dei 100 misti, dalle quali resta esclusa invece la giovanissima Sara Curtis (1’01″19, già formidabile ieri in vasca. Riesce a centrare la semi anche Alessia Polieri, decima in 2’09″59 nei 200 farfalla.

Le chances più importanti di medaglia dovrebbero però arrivare dagli uomini, i quali ben si sono comportati questa mattina. Lorenzo Zazzeri è secondo in 21″03, mentre Alessandro Miressi è quinto in 21″23 nelle batterie dei 50 stile libero. Restano, quindi, fuori dalle semifinali Deplano (21″34) e Izzo (21″36). Tanta attesa per i 100 rana, dove Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo possono puntare a qualcosa di importante: il primo fa segnare un 57″34 che vale il terzo posto, mentre Cerasuolo è subito dietro in 57″50. Fuori Poggio, nono in 58″05. Eliminato anche Luca De Tullio, che nei 1.500 non riesce a centrare la finale: l’azzurro chiude in nona posizione, ma lontano circa 8″ dalla qualificazione.