Dalla Spagna: il Real Madrid torna all’attacco per Mbappé. Vuole una sua risposta entro metà gennaio

Ci risiamo. Un’altra sessione di mercato sta per avvicinarsi e Real Madrid e Kylian Mbappé ricominciano a corteggiarsi. Il fenomeno francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione col Paris Saint Germain e dall’1 gennaio potrà accordarsi con un altro club per trasferirsi a giugno a parametro zero. E, secondo “As”, il Real Madrid è pronto a ripiombare su Mbappé. Come d’altronde era già successo in passato, quando l’attaccante fece all’ultimo momento marcia indietro, estenendo con il club parigino. Florentino Perez è un uomo risoluto e non vuole che la storia si ripeta, ecco perchè, una volta recapitata l’offerta, Mbappè e il suo entourage avranno tempo fino al 15 gennaio per dare una risposta.