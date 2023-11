Pattinaggio di figura, Grand Prix Espoo 2023: programma, orari e copertura tv

Il massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura si sposta in Finlandia con il Grand Prix Espoo 2023, quinto appuntamento della stagione. Le gare sono in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre. L’Italia si presenta all’appuntamento scandinavo con cinque pattinatori (due donne e tre uomini), protagonisti in tre delle quattro specialità in programma. Nel singolo femminile spazio a Lara Naki Gutmann mentre in quello maschile riflettori puntati su Nikolaj Memola e Matteo Rizzo, terzo in rimonta a fine ottobre in quel di Vancouver (Canada). Tra le coppie di artistico, infine, saranno della partita Sara Conti e Niccolò Macii, che quest’anno sono saliti sul secondo gradino del podio ad Angers (Francia) in occasione della terza tappa. Azzurri assenti, dunque, solamente nella danza.

PATTINAGGIO DI FIGURA: CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Si comincia a fare sul serio per tutti gli atleti in gara. Quello finlandese, infatti, rappresenta il penultimo evento prima delle finali di Pechino, in programma da giovedì 7 a domenica 10 dicembre. I telespettatori potranno seguire tutte le gare del venerdì sia su Eurosport HD (canale 201 di Sky) sia su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Su quest’ultimo e su Eurosport 2 (canale 211 di Sky), inoltre, andrà in onda anche il programma libero del singolo maschile, previsto nella giornata di sabato. Gli appassionati potranno seguire integralmente la manifestazione anche attraverso la piattaforma streaming Discovery+ oltre che, quando reso possibile dalla programmazione, su Sky Go e DAZN (previo abbonamento). Pure Sportface.it monitorerà il percorso dei cinque azzurri e di tutti gli altri atleti impegnati nel Grand Prix Espoo 2023. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti e approfondimenti in merito al quinto evento della stagione. Di seguito il programma e gli orari nel dettaglio .

GRAND PRIX ESPOO 2023: PROGRAMMA E ORARI

*orari italiani

Venerdì 24 novembre – Programma corto singolo maschile (ore 12.00), programma corto coppie di artistico (ore 13.50), programma corto singolo femminile (ore 16.00) e rhythm dance (ore 17.50)

Sabato 25 novembre – Programma libero singolo maschile (ore 11.30), programma libero coppie (ore 13.40), programma libero singolo femminile (ore 16.30) e danza libera (ore 18.40)

Domenica 26 novembre – Exhibition gala (ore 13.00)