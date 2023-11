Potenza-Audace Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Audace Cerignola, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida fra due squadre che hanno iniziato e stanno conducendo una stagione altalenante, fatta da qualche vittoria e qualche passo falso. Vincere darebbe morale per tentare un affondo ai playoff per entrambe. Si parte dalle 18.30 con il match che sarà in diretta su Sky Sport 252 e NOW.