L’Italia del pattinaggio di figura è pronta ad affrontare i Campionati europei di Tallinn, in Estonia. Tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2025, saranno impegnati un totale di quindici atleti azzurri, la compagine nazionale più numerosa della rassegna. Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Matteo Rizzo sono i nomi dei tre uomini in gara, mentre le atlete ammontano a due: Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann. Nell’artistico si vedranno impegnate le coppie composte da Sara Conti-Niccolo’ Macii, Irma Caldara-Riccardo Maglio, e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Nella danza, il tricolore verrà rappresentato da Charle’ne Guignard-Marco Fabbri e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.

La squadra di pattinaggio si proietta verso i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, che avranno luogo tra undici mesi. Tra i partecipanti dalla rassegna europea ci sono nomi importanti, ma il contingente per i Giochi verrà ufficializzato in base ai risultati dei Mondiali del 2025 a Boston, in programma tra il 24 e il 30 marzo del 2025.

CAMPIONATI EUROPEI – Italiani in gara

Artistico – Donne

GUTMANN Lara Naki

PEZZETTA Anna

Sostitute (in ordine di ranking):

PIREDDA Marina

NEGRELLO Ginevra

Artistico – Uomini

GRASSL Daniel

MEMOLA Nikolaj

RIZZO Matteo

Sostituti (in ordine di ranking):

FRANGIPANI Gabriele

CIRCELLI Corey

Artistico – Coppie

CONTI Sara – MACII Niccolò

GHILARDI Rebecca – AMBROSINI Filippo

CALDARA Irma – MAGLIO Riccardo

Danza

GUIGNARD Charlene – FABBRI Marco

MANNI Victoria – ROTHLISBERGER Carlo

Coppie sostitute (in ordine di ranking)

PAOLINO Giulia Isabella – TUBA Andrea

DOZZI Leia – PAPETTI Pietro

EUROPEI PATTINAGGIO – Il programma

Gli azzurri daranno inizio alla loro rassegna europea mercoledì 29 gennaio. Sono chiamate all’azione le coppie dell’artistico e le atlete impegnate nell’individuale, che si dovranno cimentare nello short program. Giovedì 30 gennaio, sarà tempo di short program anche per l’individuale maschile, insieme alle coppie dell’artistico. Venerdì 31, poi, la danza sul ghiaccio sarà protagonista con la rhythm dance, seguita dal free program dell’individuale femminile. Sabato 1 febbraio, penultimo giorno di gare, le danzatrici dovranno impegnarsi nella free dance, mentre l’individuale maschile affronterà il free program. La rassegna europea si concluderà il 2 febbraio con l’exhibition gala.

Mercoledì 29 gennaio

Short program coppie d’artistico

Short program individuale femminile

Giovedì 30 gennaio

Short program individuale maschile

Short program coppie d’artistico

Venerdì 31 gennaio

Rhythm dance danza sul ghiaccio

Free program individuale femminile

Sabato 1 febbraio

Free dance danza sul ghiaccio

Free program individuale maschile

Domenica 2 febbraio

Exhibition Gala