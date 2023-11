Pattinaggio di figura, Grand Prix de France 2023: prima vittoria stagionale per Guignard/Fabbri, secondi Conti/Macii

Si è concluso ad Angers il Grand Prix de France di pattinaggio artistico dove non è arrivata la doppietta italiana che ci si augurava dopo i risultati della prima giornata. Se nella danza il duo italiano Guignard/Fabbri ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale in una prova del Grand Prix confermandosi ai massimi livelli della specialità, nelle coppie d’artistico invece la coppia campione d’Europa Conti/Macii non è riuscita a colmare la distanza che li colmava dai leader della classifica, i canadesi Pereira/Michaud, e si sono dovuti accontentare del secondo posto.

Come detto, i campioni europei in carica della danza Guignard/Fabbri hanno confermato la prima posizione di venerdì con un programma libero che ha ritoccato il loro record stagionale di oltre quattro punti, mantenendo a debita distanza nella graduatoria complessiva i canadesi Fournier Beaudry/Soerensen, classificatisi secondi. La coppia italiana ha fatto la differenza nelle sequenze di passi e nei giri su un piede ottenendo un livello di esecuzione superiore a quello dei canadesi con un conseguente punteggio tecnico superiore. Al terzo posto conferma per i francesi Lopareva/Brissaud, che confermano così la medaglia di bronzo ottenuta lo scorso anno nella competizione di casa.

Nelle coppie d’artistico, invece, gli italiani Conti/Macii non sono riusciti a completare la loro rincorsa alla prima affermazione in una tappa del Grand Prix terminando a poco più di cinque punti dai canadesi Pereira/Michaud che, nonostante una caduta nel programma libero, sono comunque rimasti davanti alla coppia azzurra presentando un programma con maggiori difficoltà. Sono state probabilmente decisivi gli errori di Sara Conti sulla sequenza di salti in parallelo e sull’atterraggio del triplo salchow lanciato che hanno dato il margine necessario ai canadesi per conquistare la vittoria. Medaglia di bronzo per i francesi Camille e Pavel Kovalev che anche loro confermano il terzo posto del Grand Prix de France 2022. L’altra coppia italiana in gara, quella composta da Anna Valesi e Manuel Piazza, ha chiuso la competizione al sesto posto.

Entusiasmante la gara del singolo maschile, che si è conclusa con due atleti sopra i 300 punti. A portare a casa la vittoria è stato il francese Adam Siao Him Fa che, battendo il proprio record personale di quasi 30 punti, è riuscito a superare lo statunitense Ilia Malinin al quale è probabilmente stato fatale uno step-out al termine della combinazione quadruplo lutz-euler-triplo salchow. Questo elemento, che gli è comunque valso quasi 17 punti, se eseguito correttamente gli avrebbe con ogni probabilità regalato i punti necessari per colmare il divario nel punteggio delle componenti che ha visto il campione d’Europa Siao Him Fa ottenere ben 90.01 punti, oltre tre in più di Malinin. Il pattinatore a stelle e strisce, comunque, con questo secondo posto e la vittoria a Skate America due settimane fa, si assicura anche lui un posto per le Finali di Pechino. Undicesimo posto finale per l’italiano Nikolaj Memola, che con il nono programma libero è riuscito a scalare una posizione dopo la prestazione molto deludente nel programma corto di venerdì.

Tra le ragazze del singolo donne, prima affermazione in carriera nel Grand Prix senior per la sedicenne statunitense Isabeau Levito, che nonostante qualche errore nel libero ha confermato la leadership conquistata dopo il programma corto e si è così assicurata un posto alle Finali di Grand Prix a Pechino grazie a questa vittoria e alla medaglia d’argento di Skate America. Secondo posto per la sorprendente belga Nina Pinzarrone, che con il secondo miglior punteggio nel libero è riuscita a risalire la classifica dopo il quarto posto ottenuto venerdì. Terza classificata la giapponese Rion Sumiyoshi che ha proposto il miglior programma libero ed è stata la prima pattinatrice in questo Grand Prix a presentare un salto quadruplo.

Arrivato al giro di boa con la conclusione del terzo appuntamento sui sei previsti, ora il Grand Prix ISU fa rotta verso la Cina dove la settimana prossima al Chongqing Huaxi Culture and Sports Center si terrà la Cup of China dopo tre anni di assenza dovuti alla pandemia e alle restrizioni ai movimenti internazionali. Venerdì 10 novembre si inizierà con il programma corto di tutte le specialità: alle ore 15.30 locali (09.30 in Italia) sarà la danza ritmica ad aprire la competizione, seguita dal singolo femminile alle 17.10 locali (le 11.10 in Italia). Alle 19.00 locali (le 13.00 in Italia) si proseguirà con il singolo maschile per poi chiudere alle 20.50 locali (le 14.50 in Italia) con le coppie d’artistico.

I risultati finali

Singolo donne

1 Rion SUMIYOSHI JPN 136,04 2 Nina PINZARRONE BEL 133,06 3 Isabeau LEVITO USA 131,39 4 Wakaba HIGUCHI JPN 129,73 5 Haein LEE KOR 124,66 6 Lea SERNA FRA 122,02 7 Anastasiia GUBANOVA GEO 120,93 8 Lorine SCHILD FRA 120,31 9 Kimmy REPOND SUI 113,99 10 Mone CHIBA JPN 108,17 11 Maia MAZZARA FRA 92,41 12 Janna JYRKINEN FIN 86,35

Danza su ghiaccio

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 214,54 2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 205,15 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 190,82 4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 186,70 5 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 182,61 6 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 173,85 7 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 167,62 8 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 166,58 9 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 164,25 10 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 154,67

Singolo uomini

1 Adam SIAO HIM FA FRA 306,78 2 Ilia MALININ USA 304,68 3 Yuma KAGIYAMA JPN 273,14 4 Lukas BRITSCHGI SUI 263,43 5 Camden PULKINEN USA 230,84 6 Luc ECONOMIDES FRA 230,74 7 Stephen GOGOLEV CAN 228,74 8 Boyang JIN CHN 226,79 9 Landry le MAY FRA 219,04 10 Koshiro SHIMADA JPN 217,18 11 Nikolaj MEMOLA ITA 214,63 12 Takeru Amine KATAISE JPN 212,75

Coppie d’artistico