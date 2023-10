Pattinaggio artistico, Skate Canada 2023 day 1: Rizzo ottavo nel singolo uomini, bene Beccari/Guarise

Per la seconda tappa del Grand Prix ISU 2023 i campioni del pattinaggio artistico sbarcano a Vancouver, dove al Doug Mitchell Thunderbird Sport Centre va in scena questo fine settimana il tradizionale appuntamento con Skate Canada.

La giornata di venerdì ha visto tutti gli atleti impegnati nel loro programma corto, a partire dalle ragazze del singolo femminile che sono scese in pista per prime. Primo posto provvisorio come da pronostico per la campionessa mondiale in carica Kaori Sakamoto, quest’anno più che mai determinata a inseguire la vittoria nelle Grand Prix Finals che le è sempre sfuggita nel corso delle scorse stagioni. Sakamoto ha ottenuto un punteggio di oltre 75 punti, molto simile a quello della sua prima vittoriosa uscita stagionale al Autumn Classic di Montreal lo scorso settembre, grazie soprattutto alla votazione per le componenti del programma nettamente più alta a quelle di tutte le sue avversarie. La nipponica ha preceduto di quasi cinque punti la vincitrice della Nepela Memorial di Bratislava Chaeveon Kim. Terzo posto provvisorio per un’altra giapponese, Rino Matsuike, penalizzata per una sottorotazione del triplo toeloop sulla combinazione.

Non buono l’esordio stagionale nel Grand Prix da parte dell’unica rappresentante italiana nel singolo femminile, ovvero la trentina Lara Naki Gutmann. Prima la caduta sulla combinazione di due tripli toeloop e poi lo zero rimediato sulla mancata esecuzione del triplo flip, riuscito soltanto doppio, hanno relegato l’atleta azzurra in undicesima posizione a più di 15 punti dal podio.

Ottime notizie invece per la coppia di artistico composta da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, che dopo il programma corto sono al secondo posto grazie a un programma molto pulito e di pregevole fattura tecnica. I due hanno iniziato a far coppia solamente nel 2022, dopo che Nicole Della Monica, compagna storica di Matteo Guarise, ha deciso di concludere la carriera agonistica. Tutti gli elementi presentati nello short program sono stati solidi, dal triplo toeloop in parallelo al triplo loop lanciato, con un livello di esecuzione perso solamente nel triplo twist, il primo elemento eseguito.

Davanti a loro solamente l’esperta coppia canadese Stellato-Dudek/Deschamps, che ha ottenuto i livelli di esecuzione più alti in tutti gli elementi conseguendo il punteggio più elevato sia nella valutazione tecnica sia in quella delle componenti del programma. Al terzo posto provvisorio la coppia olandese Golubeva/Giotopoulos Moore, a tre punti di distacco dai due azzurri che si trovano così con concrete possibilità di podio all’esordio nel Grand Prix e dopo un solo anno di attività insieme.

Nel singolo maschile un paio di imprecisioni sui salti quadrupli sono costati parecchio a Matteo Rizzo, che ha terminato il programma corto solamente in ottava posizione nonostante un ottimo punteggio sulle componenti del programma. Rizzo si trova a quasi 15 punti dalla vetta della classifica provvisoria occupata dal nipponico Sota Yamamoto, medaglia d’argento lo scorso anno alle Finali di Grand Prix a Torino. Secondo posto per il coreano Junhwan Cha, vicecampione mondiale allenato dalla leggenda canadese Brian Orser, che ha fallito il quadruplo toeloop così come il terzo classificato Kazumi Tomono, protagonista anche di un’inattesa caduta nella sequenza di passi.

Nella competizione di danza su ghiaccio, l’unica che non vedeva impegnati rappresentanti italiani, la leadership provvisoria è occupata dai canadesi Gilles/Poirier che alla prima uscita stagionale hanno sfiorato il record personale con la loro danza ritmica ispirata a canzoni di Eurythmics e Robert Palmer. In seconda posizione, a soli quattro punti di distacco, i vicecampioni europei Fear/Gibson in rappresentanza della Gran Bretagna, oltre che della scuola di danza di Montreal, sempre presente ai massimi livelli mondiali della specialità. Terzo posto provvisorio, a ben otto punti di distanza, la coppia lituana Reed/Ambrulevicius.

Sabato seconda e conclusiva giornata di gare a Vancouver, con il programma libero per tutte le competizioni. Inizieranno le ragazze del singolo alle ore 13.15 locali (le 22.15 in Italia), seguite dalle coppie di danza alle 15.25 (le 00.25 in Italia). Dopo una breve pausa alle ore 18.00 locali (le 02.00 in Italia) scenderanno in pista le coppie d’artistico e infine, alle 19.35 locali (le 03.35 in Italia) concluderanno gli atleti del singolo maschile.

I risultati completi

Singolo donne – programma corto

1 Kaori SAKAMOTO JPN 75,13

2 Chaeyeon KIM KOR 70,31

3 Rino MATSUIKE JPN 66,29

4 Audrey SHIN USA 65,19

5 Lindsay THORNGREN USA 61,99

6 Starr ANDREWS USA 61,07

7 Rinka WATANABE JPN 57,52

8 Madeline SCHIZAS CAN 57,44

9 Kaiya RUITER CAN 55,82

10 Sara-Maude DUPUIS CAN 52,17

11 Lara Naki GUTMANN ITA 50,00

12 Mae Berenice MEITE FRA 41,65

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 87,55

2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 83,51

3 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 75,60

4 Oona BROWN / Gage BROWN USA 73,91

5 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 72,25

6 Eva PATE / Logan BYE USA 72,12

7 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 68,31

8 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 66,14

9 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 65,97

10 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 64,66

Coppie d’artistico – programma corto

1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 72,25

2 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 65,83

3 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 62,80

4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 62,22

5 Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR CAN 59,83

6 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 57,17

7 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 57,14

8 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 52,07

Singolo uomini – programma corto

1 Sota YAMAMOTO JPN 89,56

2 Junhwan CHA KOR 86,18

3 Kazuki TOMONO JPN 81,63

4 Kao MIURA JPN 80,80

5 Mikhail SHAIDOROV KAZ 79,18

6 Conrad ORZEL CAN 77,68

7 Wesley CHIU CAN 76,94

8 Matteo RIZZO ITA 74,99

9 Aleksa RAKIC CAN 72,56

10 Liam KAPEIKIS USA 71,59

11 Mark GORODNITSKY ISR 70,69

12 Mihhail SELEVKO EST 70,18