MotoGP, GP Thailandia 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole Martin. Sesto Bagnaia

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2023, diciassettesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. A scattare dalla pole position sarà Jorge Martin davanti a Luca Marini e all’Aprilia di Aleix Espargaro. In seconda fila troviamo sia Marco Bezzecchi, quarta piazza per lui, che Pecco Bagnaia in sesta posizione. Ecco la griglia completa.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Martin J.

2. Marini L.

3. Espargaro A.



SECONDA FILA

4. Bezzecchi M.

5. Binder B.

6. Bagnaia F.

TERZA FILA

7. Marquez A.

8. Marquez M.

9. Vinales M.

QUARTA FILA

10. Quartararo F.

11. Zarco J.

12. Fernandez A.

QUINTA FILA

13. Di Giannantonio F.

14. Fernandez R.

15. Miller J.

SESTA FILA

16. Nakagami T.

17. Espargaro P.

18. Morbidelli F.

SETTIMA FILA

19. Mir J.

20. Oliveira M.

21. Bastianini E.