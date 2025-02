L’Unipol Forum di Assago ha ospitato in queste ore il “Road to 26 Trophy”, il test event olimpico in preparazione ai Giochi di Milano-Cortina 2026. L’impianto che ospita abitualmente le partite di basket dell’EA7 Emporio Armani, ribattezzato in vista delle Olimpiadi Milano Ice Skating Arena, ha visto andare in scena le gare individuali oltre a quella della danza su ghiaccio e delle coppie di artistico.

Proprio in quest’ultima prova è arrivata la vittoria dell’Italia. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si sono infatti imposti nella gara delle coppie di artistico, totalizzando 171.02 punti. I due portacolori delle Fiamme Azzurre, dopo aver ottenuto il miglior punteggio nel programma corto, sono riusciti a contenere il tentativo di rimonta degli statunitensi Katie McBeath e Daniil Parkman, che si sono fermati a 165.76. Terzo gradino del podio per la coppia ucraina composta da Sofiia Holichenko e Artem Darenskyi, che hanno completato i due segmenti di gara con il punteggio totale di 164.05.

Nell’altra gara a coppie, ovvero la danza su ghiaccio, quinto posto per gli azzurri Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba. I due rappresentanti della Sport Ghiaccio Mezzaluna hanno conseguito 164.06 punti, risultando i migliori italiani dal momento che Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team) hanno chiuso l’evento al settimo posto complessivo con 144.92 punti.

Italia grande protagonista nelle gare individuali, a cominciare dal terzo posto di Lara Naki Gutmann nella prova femminile. L’azzurra ventiduenne delle Fiamme Oro era in testa dopo lo short program di mercoledì, ma ha dovuto cedere il passo dopo il programma libero a due atlete di primissimo ordine come la campionessa europea Niina Petrokiina (194.11) e la vice-campionessa del mondo Isabeu Levito (188.64). Alla fine Gutmann può comunque sorridere con il suo punteggio totale di 188.19. Più indietro l’altra italiana in gara, Marina Piredda (Fiamme Oro), che ha chiuso all’ottavo posto con 154.21 punti.

Il test event di Assago è stato chiuso dal programma libero della gara maschile, che ha visto l’azzurro Nikolaj Memola al secondo posto finale. Il vice-campione europeo in carica, rappresentante delle Fiamme Oro, si è arreso solo al francese Kevin Aymoz che con un totale di 261.07 punti ha preceduto Memola (254.21) di meno di sette lunghezze. Il podio è stato completato dal giapponese Shun Yamamoto con 237.47 punti, mentre l’altro italiano in gara era Corey Circelli (Icelab) che si è posizionato al settimo posto con 202.53 punti.