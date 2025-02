Piove sul bagnato in casa Milan: dopo l’eliminazione in Champions League, i tifosi temono l’addio di Theo Hernandez. In bilico il suo rinnovo.

Il 18 febbraio San Siro ha ospitato il ritorno dei playoff per accedere agli ottavi di Champions League. Dopo la sconfitta in trasferta a Rotterdam, segnata dalla rete di Paixão, il Milan tenta l’impresa in casa, dove passa in vantaggio dopo appena un minuto di gioco grazie al gol dell’ex Feyenoord, Santiago Gimenez.

Ma i rossoneri non sono abbastanza cinici da chiudere il match e strappare il pass per gli ottavi di finale. La stangata definitiva arriva alla ripresa del secondo tempo, esattamente al minuto 51, quando Theo Hernandez, già ammonito dall’arbitro Marciniak per un fallo ai danni di Moussa, riceve il secondo giallo per un’evidente simulazione in area di rigore.

Il rosso per Theo costringe il Milan a giocare in 10 uomini per il resto della gara. L’equilibrio garantito dalla rete di Gimenez sfuma al minuto 73, quando il Feyenoord pareggia la partita con rete di Carranza, ribaltando il discorso qualificazione in favore della squadra ospite.

Il post-partita è tutt’altro che tranquillo. Ai microfoni di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic spiazza tutti con le sue parole: “Ci ammazziamo da soli, oggi è una delusione uscire dalla Champions League“, ha dichiarato il dirigente del Milan. E se il post-partita è stato acceso, il giorno successivo lo è stato ancora di più.

Nel mirino delle critiche finisce l’esterno francese, ritenuto il principale responsabile dell’eliminazione. E le certezze di Moncada e della dirigenza sulla sua permanenza in rossonero adesso vacillano.

La trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026, non è più così sicura e, soprattutto, gli eventi recenti influiscono negativamente sulle negoziazioni.

Il possibile scenario sul futuro di Theo Hernandez: le opzioni del Milan

Non sembra più così improbabile la separazione tra Theo e il Milan. Il club valuta delle alternative per sostituirlo. Quali sarebbero le opzioni?

Come riporta calciomercato.com, il Diavolo ha già una possibile soluzione in casa. Si tratta di Alex Jimenez, giocatore duttile capace di ricoprire sia il ruolo di terzino che quello da esterno alto. Il Milan lo considera il titolare del futuro, viste le sue prestazioni in campo. Tuttavia, resta da capire quale sia l’intenzione del Real Madrid sul futuro di Jimenez. Il Milan dovrà negoziare con i Blancos per chiarire i termini della clausola.

Altrimenti, i rossoneri potrebbero virare su Almugera Kabar, terzino 2006 del Borussia Dortmund. Oltre a lui, il Milan ha adocchiato anche Maxim De Cuyper, belga 24enne militante nel Club Brugge.

Chiunque sarà il sostituto di Theo Hernandez, bisognerà considerare l’eventuale incasso dalla sua cessione.