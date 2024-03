Pattinaggio artistico, Mondiali Montreal 2024: sfuma il podio per Conti e Macii, noni Beccari e Guarise

Serata piuttosto amara per i colori italiani quella vissuta al Bell Centre di Montreal dove sono in corso i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico. Nel libero finale della specialità delle coppie d’artistico i vincitori della medaglia di bronzo nel 2023 a Saitama, Sara Conti e Niccolò Macii, sono purtroppo dovuti scendere dal gradino più basso del podio dopo un programma libero al di sotto delle aspettative e costellato di imprecisioni che li hanno fatti scivolare dal terzo posto provvisorio dopo lo short program al sesto posto finale. Iniziato con un’incertezza nell’atterraggio del triplo twist, l’esercizio dei due rappresentanti dell’IceLab di Bergamo ha poi visto un evidente sbilanciamento Macii sulla sequenza di salti e una mano a terra di Conti sul triplo loop lanciato, oltre a un’altra sbavatura nell’ultimo sollevamento. “Ho pattinato male e non sono riuscito a uscire dai miei errori”, ha detto Niccolò Macii dopo la prova trattenendo a stento le lacrime dalla delusione.

Luci e ombre anche per la prova della seconda coppia italiana in gara, quella composta da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, che hanno fatto registrare ben due cadute e sono così scivolati dall’ottavo al nono posto. “Non era la nostra competizione – ha ribadito Guarise dopo il libero, ripetendo quanto già affermato il giorno precedente alla fine dello short program – non eravamo tra i favoriti e siamo venuti qui per fare il nostro programma senza pensare a un possibile risultato. Quest’anno è stato comunque un bellissimo anno per noi, nel quale Lucrezia ed io abbiamo continuato il processo di conoscenza reciproca, dato che pattiniamo insieme soltanto da un anno e mezzo. E questo processo continuerà anche l’anno prossimo, ma per ora abbiamo bisogno di staccare la spina per un po’ e goderci un meritato riposo”.

La gara è stata vinta dalla coppia di casa composta dall’americana Deanna Stellato-Dudek (che sta acquisendo la cittadinanza canadese e ha sfoggiato un buon francese nel discorso finale) e dal canadese Maxime Deschamps, che hanno superato per meno di quattro punti i campioni del mondo in carica Riku Miura e Ryuichi Kihara. Entusiasmante il testa a testa tra le due coppie nel libero finale, vinto per 27 centesimi dai nipponici, che però non sono riusciti a rimontare lo svantaggio accumulato durante il programma corto che è costato loro la gara. Curiosamente i due giapponesi non hanno partecipato alla cerimonia del podio “per motivi medici”, o almeno così è stato annunciato ufficialmente dopo che la consegna delle medaglie è stata ritardata di diversi minuti.

Nessuna delle due coppie ha effettuato un programma perfetto, ma l’errore più grave l’ha certamente commesso Riku Miura, che ha eseguito solamente doppio il triplo salchow in programma, perdendo così almeno tre punti di punteggio base che avrebbero potuto fare la differenza. Medaglia di bronzo per i tedeschi Minerva Hase e Nikita Volodin, vincitrici delle Finali del Grand Prix a Pechino ma solo quinti agli ultimi Europei vinti da Beccari/Guarise. I campionati mondiali continuano venerdì con la prova della danza ritmica nella mattinata di Montreal (ore 11 locali, ore 16 in Italia) con impegnata anche la coppia italiana campione d’Europa Guignard/Fabbri, alla ricerca di qualcosa di più della medaglia d’argento dello scorso anno.

La graduatoria completa: