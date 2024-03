Mondiali curling femminile 2024: l’Italia supera 7-6 la Turchia e blinda il secondo posto

Vittoria numero nove per l’Italia, che nella partita valevole per la diciassettesima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada), ha piegato la Turchia con il punteggio di 7-6. Successo sofferto ma molto prezioso per Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), che al ritorno sul ghiaccio dopo la vittoria contro la Norvegia hanno ottenuto un altro risultato di spicco. Le azzurre consolidano infatti la seconda posizione della classifica, con un bilancio di 9-1 alle spalle del solo Canada (ancora imbattuto) e sono già certe dell’accesso alla fase finale.

MONDIALI FEMMINILI 2024, IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: PROGRAMMA, ORARI E TV

MONDIALI FEMMINILI 2024: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CRONACA – Non è stata una passeggiata di salute per le azzurre allenate da Violetta Caldart, chiamate a rispondere colpo su colpo ad una compagine turca (rappresentata dalla skipper Dilsat Yildiz e Berfin Sengul, Oznur Polat e Ifayet Safak Calikusu) protagonista di un’ottima prestazione. Ad aprire le danze è stata l’Italia con una stone a punto nel secondo end, ma la Turchia ha reagito portandosi avanti 2-1 al termine del terzo end. Si è dunque proseguito così per un po’ prima che l’Italia riuscisse a portarsi in vantaggio nel sesto end (grazie ad un parziale di 2-0). E’ stato però l’end numero otto che ha fatto la differenza e che, di fatto, ha consegnato la vittoria a Constantini e compagne. Bravissime a punire le imprecisioni delle Turchia, per le azzurre sono arrivate ben 3 punti, che hanno messo in discesa l’impegno. Le avversarie non hanno mollato, anzi ci hanno creduto fino alla fine, riuscendo anche ad accorciare le distanze fino al 7-6 finale. A festeggiare è stata tuttavia l’Italia, che si toglie un’altra soddisfazione in una rassegna finora estremamente positiva.