Pattinaggio artistico, Mondiali femminili Montreal 2024: Hendrickx in testa nello short program

Sì è conclusa con una clamorosa sorpresa la prima giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Montreal. Nella prova dello short program femminile, la bi-campionessa del mondo in carica Kaori Sakamoto, imbattuta in questa stagione e mai sconfitta dai Giochi Universitari di Lake Placid del febbraio 2023, è solamente al quarto posto della classifica provvisoria dopo una competizione di alto livello che ha visto la maggior parte delle protagoniste esprimersi vicino al loro meglio. Un evidente sbilanciamento sull’atterraggio del triplo Lutz le è costato qualche punto nella votazione degli elementi eseguiti che non è riuscita a recuperare con le componenti del programma.

Il primo posto provvisorio è andato alla belga Loena Hendrickx, campionessa europea lo scorso gennaio a Kaunas, che si è meritata la standing ovation del competente pubblico di Montreal con uno splendido esercizio nel quale ha eseguito tutti gli elementi senza imprecisioni, anche quel triplo lutz che più di una volta le ha dato dei grattacapi. Record stagionale per lei, e miglior punteggio della serata sia per punteggio tecnico sia per le componenti del programma. Dietro di lei, a tre punti di distacco la 17enne statunitense Isabeau Levito, penalizzata da un filo non pulito sulla combinazione con il triplo lutz e un livello inferiore a Hendrickx nella sequenza di passi. Terzo posto per la medaglia d’argento dei Mondiali 2023, la coreana Haein Lee, che questa stagione aveva collezionato solamente un undicesimo posto ai Four Season Championships

Una sola pattinatrice italiana in gara in questa prova del singolo femminile, la neo-campionessa nazionale Sarina Joos, 17 anni, che due settimane dopo lo splendido settimo posto ottenuto ai Mondiali juniores a Taipei City ha attraversato mezzo mondo e cambiato il suo programma (gli elementi richiesti nello short program sono diversi tra junior e senior) e si è cimentata nel suo programma corto senza effettuare errori evidenti, ma ha subito un paio di penalizzazioni sulla combinazione e sul triplo loop per non aver completato la rotazione. Ciononostante ha ottenuto quasi 60 punti che le sono valsi il 19° posto, sufficiente per qualificarsi alla prova del libero di venerdì nel quale potrà provare a recuperare qualche posizione, dato che davanti a lei ci sono undici pattinatrici raccolte in poco più di cinque punti.

“Sono davvero felicissima di essere qui, è sempre stato un sogno competere ai Mondiali e ora questo sogno si è realizzato – ha detto una raggiante Sarina Joos dopo la performance – tutto è molto più grande, non ho mai pattinato in un’arena con tanta gente. Ho cercato di mantenere la stessa routine di preparazione, ma ero talmente felice di essere qui che non ho nemmeno sentito la tensione”.

La battaglia per le medaglie, in ogni modo, è più aperta che mai, dal momento che dietro a Hendrickx ci sono tre pattinatrici raccolte in meno di mezzo punto. Tutto si deciderà nel libero finale, al quale parteciperanno le prime 24 classificate di questo short program in programma venerdì 23 a partire dalle ore 18 locali (le 23 in Italia).