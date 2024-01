Pattinaggio artistico, Europei: solo sesto per il momento Rizzo, quarto Frangipane

Nella prima giornata dei Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a

Kaunas, in Lituania, la serata di mercoledì è stata dedicata al programma corto della gara del singolo

maschile. Non è andata troppo bene per due dei tre italiani in gara, le cui prove sono state macchiate da errori che hanno reso la loro corsa verso le medaglie decisamente complicata. Il capofila della spedizione maschile, la medaglia d’argento 2023 Matteo Rizzo, alla prima uscita dopo aver saltato la fine del Grand Prix e i Campionati Italiani Assoluti a causa di un infortunio, ha purtroppo completamente mancato il primo elemento del suo programma, il quadruplo toeloop, eseguendolo solamente doppio e di conseguenza ottenendo zero punti per quel salto.

Nel programma corto maschile, infatti, non sono permessi salti doppi se non in combinazione con altri

salti tripli o quadrupli. Tuttavia, nonostante l’errore iniziale Rizzo è riuscito a completare il suo esercizio con grande determinazione portando comunque a casa un punteggio superiore agli ottanta punti che gli vale la sesta posizione provvisoria, anche se a quasi 14 punti dalla vetta. Ottimo quarto posto provvisorio per Gabriele Frangipani, che nonostante non sia riuscito ad eseguire il quadruplo salchow, riuscito solamente triplo, ha però completato una bella combinazione con il quadruplo toeloop e un solido triplo axel che gli hanno fruttato più di 83 punti. Soltanto dodicesimo, invece, Nikolaj Memola, il terzo e il più giovane rappresentante italiano nella gara maschile, che è caduto malamente sul quadruplo lutz in apertura di programma ed è poi stato successivamente penalizzato anche per il triplo axel non completamente ruotato.

Al comando della classifica provvisoria c’è il francese Adam Siao Him Fa, campione uscente, che nonostante una mano sul ghiaccio sul quadruplo lutz è riuscito a salvare il programma spostando la combinazione nella seconda parte del disco agganciando un doppio toeloop al quadruplo toeloop che era previsto come ultimo elemento di salto. I 94 punti ottenuti con il suo programma, nettamente il migliore sia come punteggio tecnico sia per le componenti del programma, lo distanziano di quasi tre punti dallo svizzero Lucas Britschgi, medaglia di bronzo lo scorso anno ad Espoo, autore forse del programma più pulito della serata. Terzo posto provvisorio per il sorprendente estone Aleksandr Selevko, al ritorno sulla ribalta continentale dopo il sedicesimo posto del 2020, che è stato l’unico nella serata a eseguire un salto quadruplo con un grado di esecuzione superiore al 2.00.

Venerdì sera, a partire dalle 17, ci sarà il programma libero che assegnerà le medaglie per il singolo

maschile, mentre la manifestazione continuerà giovedì con il programma corto femminile a partire

dalle 12.15 italiane e poi con il libero delle coppie di artistico che prenderà il via alle 18.00 italiane.

Il risultato completo:

1 Q Adam SIAO HIM FA FRA 94,13

2 Q Lukas BRITSCHGI SUI 91,17

3 Q Aleksandr SELEVKO EST 90,05

4 Q Gabriele FRANGIPANI ITA 83,51

5 Q Deniss VASILJEVS LAT 82,34

6 Q Matteo RIZZO ITA 80,43

7 Q Luc ECONOMIDES FRA 78,59

8 Q Andreas NORDEBACK SWE 77,62

9 Q Mark GORODNITSKY ISR 77,50

10 Q Nika EGADZE GEO 77,00

11 Q Adam HAGARA SVK 74,97

12 Q Nikolaj MEMOLA ITA 72,78

13 Q Georgii RESHTENKO CZE 72,74

14 Q Nikita STAROSTIN GER 71,99

15 Q Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 71,93

16 Q Vladimir SAMOILOV POL 71,05

17 Q Gabriel FOLKESSON SWE 70,71

18 Q Makar SUNTSEV FIN 70,40

19 Q Ivan SHMURATKO UKR 69,95

20 Q Vladimir LITVINTSEV AZE 69,72

21 Q Fedor CHITIPAKHOVIAN ARM 68,51

22 Q Maurizio ZANDRON AUT 65,47

23 Q Aleksandr VLASENKO HUN 65,08

24 Q Davide LEWTON BRAIN MON 65,06

25 Edward APPLEBY GBR 63,39

26 Burak DEMIRBOGA TUR 63,00

27 Jari KESSLER CRO 62,44

28 Alexander ZLATKOV BUL 61,94

29 Fedir KULISH LAT 60,97

30 Mihhail SELEVKO EST 60,09

31 Kevin AYMOZ FRA 57,33

32 David SEDEJ SLO 51,10