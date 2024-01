Pattinaggio artistico, Europei Kaunas 2024: Beccari/Guarise campioni, Ghilardi/Ambrosini bronzo

Sono arrivate le prime medaglie italiane ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso alla Zalgiris Arena di Kaunas, in Lituania. E se per un verso si tratta di medaglie attese, per l’altro si può dire che si tratta di una sorpresa per i protagonisti che se le sono aggiudicate. La coppia vice-campione italiana composta da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise ha vinto il titolo europeo con una straordinaria prestazione nel programma libero nel quale hanno migliorato il proprio record personale di ben sette punti. Un’esecuzione quasi impeccabile, fatta eccezione per l’atterraggio di Lucrezia sul doppio axel finale nella sequenza di salti in parallelo, un esercizio ricompensato con oltre 132 punti dai giudici e che ha permesso agli atleti italiani di scalare la classifica dal terzo posto ottenuto nello short program fino al gradino più alto del podio.

“Sono piena di emozioni in questo momento, non ci aspettavamo questo risultato, ma abbiamo lavorato molto e siamo felicissimi”, ha detto Lucrezia Beccari alla televisione internazionale al termine della gara. “I nostri avversari sono stati straordinari – le ha fatto eco Matteo Guarise – li ho visti in riscaldamento e mi sono detto ‘Andiamo’ e ce l’abbiamo fatta”.

Al secondo posto si sono classificati i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, campioni del Grand Prix Junior, che conducevano la classifica dopo il programma corto ma che a causa di una caduta sul triplo salchow in parallelo da parte di Anastasiia non sono riusciti a portare a casa l’oro alla loro prima partecipazione agli Europei.

Medaglia di bronzo per un’altra coppia italiana, quella composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, i quali sono riusciti a risalire dal quinto posto ottenuto mercoledì fino alla medaglia di bronzo che va ad aggiungersi all’argento ottenuto negli Europei dello scorso anno ad Espoo. Autori del secondo programma libero, hanno pagato l’imperfezione sull’atterraggio del triplo salchow in parallelo e una mano un po’ troppo vicina al ghiaccio sull’arrivo del triplo loop lanciato.

Sesto posto complessivo per i campioni d’Europa uscenti, Sara Conti e Niccolò Macii, che dopo il problematico settimo posto nello short program hanno commesso diversi errori anche nel libero riuscendo a scalare solamente una posizione. Delusione anche per i tedeschi Hase/Volodin, imbattuti finora in questa stagione, che sono scivolati dal secondo al quinto posto commettendo in diversi errori piuttosto gravi, compreso un mancato sollevamento.

Si tratta del secondo titolo europeo consecutivo nelle coppie d’artistico per l’Italia, la quarta medaglia in due anni regalata da una disciplina nella quale gli atleti azzurri non erano mai riusciti a salire sul podio nella massima rassegna continentale.

Gli Europei di Kaunas proseguono venerdì quando alle ore 11 italiane scenderanno in campo le coppie di danza per la prova di danza ritmica, con i favoriti Charlene Guignard e Marco Fabbri che inizieranno la loro difesa del titolo vinto 12 mesi fa in Finlandia.

La classifica finale:

1 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 199,19

2 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 196,14

3 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 195,68

4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 194,02

5 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 190,69

6 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 187,25

7 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 177,75

8 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 167,32

9 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 159,01

10 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 154,91

11 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 154,37

12 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 148,51

13 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 144,63

14 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 142,27

15 Lydia SMART / Harry MATTICK GBR 140,46

WD Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 50,90