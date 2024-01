Juventus, Milik allunga e chiude la serie: 16 marcatori diversi su 16 gol in Coppa Italia

La Juventus si porta sul 2-0 contro il Frosinone nel match dei quarti di finale di Coppa Italia e lo fa con Arek Milik che ritrova un gol che gli mancava dal derby col Torino di ottobre. La rete del polacco permette ai bianconeri di allungare una serie particolare. Escludendo gli autogol, tutti gli ultimi 16 gol segnati dalla Juventus in Coppa Italia portano la firma di giocatori diversi. Milik va ad aggiungersi a Weah, Yildiz, Rugani, Cambiaso, Miretti, Cuadrado, Bremer, Chiesa, Kean, Vlahovic, Alex Sandro, Bernardeschi, Danilo, Dybala e Morata. Poi è lo stesso Milik a chiudere la serie, realizzando la sua doppietta. L’ultimo bianconero a trovare la rete in due gare consecutive in questa competizione invece è stato Paulo Dybala, tra gennaio e febbraio 2022.