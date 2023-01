Pattinaggio artistico, Europei Espoo 2023: trionfo di Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza

Si è chiuso in maniera trionfale per i colori italiani il Campionato Europeo di pattinaggio artistico che si è tenuto questa settimana alla Espoo Meetro Arena nell’omonima città finlandese. Nell’ultima gara in programma sabato sera la coppia composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri si è aggiudicata la medaglia d’oro nella specialità di danza su ghiaccio: è la terza volta che una coppia italiana si impone nella rassegna continentale, dopo Fusar Poli-Margaglio a Bratislava nel 2001 e Cappellini-Lanotte nel 2014 a Budapest.

Si tratta della quarta medaglia italiana in questo europeo, la seconda del colore più pregiato dopo l’affermazione di Conti/Macii, un record assoluto per la spedizione azzurra, certamente favorita dall’assenza della rappresentativa russa, ma comunque in grado di portare a casa un risultato di assoluto valore.

Guignard/Fabbri hanno affermato la loro superiorità sul campo di partecipanti conquistando la prima posizione in entrambi i segmenti di gara, ottenendo il miglior punteggio anche nella danza libera dopo aver terminato in testa alla classifica provvisoria il programma di danza ritmica di venerdì sera. La coppia lombarda ha battuto di un solo punto la coppia britannica Lilah Fear/Lewis Gibson, che era al secondo posto dopo la prima parte di gara.

I britannici hanno presentato due programmi danzando su musiche molto conosciute, da Marc Anthony e Jennifer Lopez per i ritmi latini della danza ritmica a Lady Gaga per il programma libero, ma nonostante abbiano ottenuto lo stesso esatto punteggio di Guignard/Fabbri per gli elementi tecnici (69,05 punti, e questo a dispetto di un errore di Gibson sulla sequenza di passi midline), hanno totalizzato oltre un punto in meno degli italiani nelle componenti del programma.

Terzo posto per la coppia locale composta da Juulia Turkkila e Matthias Versluis, che hanno così confermato il terzo posto ottenuto nello stesso impianto durante la prova del Grand Prix del novembre scorso conquistando la loro prima medaglia in una competizione di questo livello.

La graduatoria completa:

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 210,44

2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 207,89

3 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 198,21

4 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 195,67

5 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 191,85

6 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 188,34

7 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 179,96

8 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 175,82

9 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 169,17

10 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 167,08

11 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 164,21

12 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 156,99

13 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 156,52

14 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 150,04

15 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 148,37

16 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 138,99

17 Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 136,20

18 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 132,18

19 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 130,35

20 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 124,88

Non qualificate per il programma libero:

21 Arianna SASSI / Luca MORINI SUI 49,91

22 Maria BJORKLI / James KOSZUTA NOR 47,71

23 Viktoriia AZROIAN / Artur GRUZDEV ARM 40,89