Cinema on Ice a Torino, il 25 febbraio Kostner e Grassl al PalaVela

Torino torna capitale mondiale del ghiaccio. Il 25 febbraio al PalaVela è in programma la prima mondiale di ‘Cinema on Ice’, che vedrà grandi nomi come Carolina Kostner, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, Daniel Grassl e Raffaele Zich, Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers, protagonisti di un galà sulle note di colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema, da ‘Titanic’ a ‘Star Wars’ passando per le musiche inconfondibili di Ennio Morricone. “Abbiamo appoggiato fin da subito questo appuntamento che raccoglie già grandi consensi”, sottolinea il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo, auspicando che “anche questo possa essere un tassello per tornare a essere protagonisti come città anche alle Olimpiadi del 2026”. Auspicio raccolto dall’assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta, che assicura che “Torino è pronta a riprendersi un pezzettino di quella storia entusiasmante e questo spettacolo sarà anche un modo per tiare su il sipario su quello che stiamo facendo e che abbiamo da offrire”.