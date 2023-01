Fiorentina, Barone: “La potenza della nostra gente ci fa sognare. Portiamo abilità negli investimenti”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in uno speciale realizzato dalla Paramount sul club viola, ha parlato dell’importanza della squadra e del calcio per l’intera città: “A Firenze è una religione, un culto, una passione per ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette. La potenza della nostra gente ti fa sognare, ci serve questo. La società ha portato in Italia una mentalità americana, specialmente nella pianificazione. Le infrastrutture nella Fiorentina non esistevano e subito ci siamo mossi per costruire un centro sportivo nuovo, il Viola Park. Visione e abilità negli investimenti, questo portiamo. Sarà qualcosa di cui essere veramente orgogliosi. Siamo orgogliosi di poter rappresentare anche la comunità degli italo-americani. Rocco Commisso sa come guidare i propri sogni e io voglio essere sicuro di poterlo aiutare al meglio delle mie abilità”.