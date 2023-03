Napoli-Eintracht, comunicato dei tedeschi: “Soddisfazione per Tar, adesso dateci 2700 biglietti”

Comunicato ufficiale per l’Eintracht Francoforte, che ha accolto con gioia la sentenza del Tar che consentirà la presenza dei tifosi tedeschi a Napoli in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League. Il tutto aspettando però eventuali altri ricorsi, come già preventivato dalla società teutonica: “Il divieto di vendita ai tifosi residenti in Germania è stato dichiarato illegittimo, quindi il Napoli dovrà fornirci 2700 biglietti – si legge nella nota – Tuttavia, è probabile che la Prefettura di Napoli presenterà ricorso contro la sentenza e quindi una decisione definitiva ci sarà solo lunedì o martedì.”

Sul tema si è espresso anche Philipp Reschke, componente del consiglio di amministrazione dell’Eintracht: “C’è grande soddisfazione, un risultato quello del Tar che è stato inatteso anche per i nostri avvocati italiani. Dobbiamo riorganizzare tutto, ovviamente è subordinato a eventuali altri ricorsi e nuovi decreti.”