Nel corso della prima delle due giornate del Grand Slam di Parigi, Manuel Lombardo ottiene la quinta piazza nei 73 kg. Il judoka azzurro ha collezionato una serie di vittorie, prima di essere fermato in semifinale. Lombardo ha esordito contro Karim Abdulaev, atleta degli Emirati Arabi Uniti, vincendo per shido. Successivamente, l’italiano ha incontrato Jahja Nurkovic dal Montenegro e ha avuto la meglio per yuko. Ai quarti di finale ha sfidato il padrone di casa Orlando Cazorla, firmando un vittorioso ippon. Lombardo ha concluso la fase iniziale in testa alla propria pool. In semifinale, ha affrontato Akil Gjakova del Kosovo, rimanendo spizzato dal sumi gaeshi degli ultimi secondi. Gjakova ha dunque vinto per waza-ari. L’azzurro ha avuto accesso alla finale bronzo, affrontando il francese Maxime Gobert. Il padrone di casa si è imposto con un waza-ari per kata guruma. La gara è stata vinta dall’uzbeko Shakhram Ahadov.

L’Italia è stata rappresentata anche da Andrea Carlino, impegnato nei 60 kg, e da Savita Russo, in gara nei 63. Entrambi i judoka hanno concluso con largo anticipo la propria gara. Carlino è stato fermato dal coreano Hyuk Choi, mentre Russo ha subito la sconfitta contro la brasiliana pluricampionessa Rafaela Silva. La giornata di domani vedrà in gara un’ultima azzurra: Irene Pedrotti nei 70 kg. Le finali saranno trasmesse in diretta sul canale 257 Sky Sport dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Al commento di Ylenia Scapin e Ivano Pasqualino. La gara verrà trasmessa integralmente in streaming sulla piattaforma di JudoTV.