Freestyle, Monteleone e Tabanelli fuori nelle qualifiche a Tignes

Rene Monteleone e Miro Tabanelli non sono riusciti a superare le qualifiche alla gara di slopestyle freeski (freestyle) maschile di Coppa del mondo a Tignes, in Francia. I due azzurri hanno fatto segnare rispettivamente i punteggi di 49.75 e 70.50 e, se Monteleone ha chiuso la prima heat in 22esima posizione, Tabanelli concluso la seconda alla 12esima piazza, a meno di 15 punti di distanza dalla qualifica. I migliori punteggi di giornata sono stati fatti segnare dal norvegese Ruud Birk, vincitore della prima heat con 94.00, e dall’elvetico Andri Ragettli con 95.00 nella seconda.