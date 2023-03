Pentathlon moderno, siglato protocollo tra Fipm e Fiocr sulla disciplina ad ostacoli

di Redazione 5

Un protocollo d’intesa è stato firmato tra la Federazione italiana pentathlon moderno e la Asd Fiocr- Federazione italiana Ocr, a proposito della nuova disciplina a ostacoli che sostituirà l’equitazione dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di un passo importante nell’ambito della collaborazione con la Fiocr, unico ente riconosciuto per l’Italia dalla Federazione Internazionale World Obstacle, avviata nel 2017 e consolidata nel 2022 con l’organizzazione del terzo test per la nuova quinta disciplina di Lignano Sabbiadoro nel corso degli “Uipm 2022 U19 & U17 World Championships” e con l’inserimento di un ostacolo che prevede il laser run durante le gare dei circuiti Fiocr. “Il Protocollo d’Intesa siglato con Fiocr rappresenta un passo fondamentale nel percorso di cambiamento che sta affrontando il Pentathlon Moderno. – spiega Fabrizio Bittner, Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno – Non solo potremo avvalerci della competenza e professionalità di tecnici e atleti Fiocr, riconosciuto come unico soggetto competente in Italia dalla Federazione Internazionale World Obstacle, ma potremo consolidare una collaborazione già avviata da tempo che ci consentirà di diffondere e potenziare la multidisciplinarietà del nostro sport. La nuova disciplina a ostacoli, infatti, punta su caratteristiche altamente coordinative, forza, agilità, rapidità, equilibrio, e può sicuramente contribuire a colmare il gap involutivo motorio che sempre più spesso coinvolge l’infanzia e l’adolescenza, con evidenti ripercussioni in futuro, per l’età adulta. Un percorso che, ci auguriamo, potrà trovare il suo momento più importante con la permanenza del Pentathlon Moderno all’interno del movimento olimpico, dato che il nostro sport rappresenta parte della storia delle Olimpiadi moderne“. La presenza del Pentathlon Moderno ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, infatti, dovrebbe essere confermata entro l’estate 2023 dal Comitato Olimpico Internazionale chiamato a esprimersi sul nuovo format approvato dall’Uipm.

Soddisfatto Mauro Leoni, presidente Fiocr: “Sono passati 10 anni dall’organizzazione in Italia della prima corsa a ostacoli. Una storia breve ma davvero intensa, quella di un intero movimento nazionale che Asd Fiocr rappresenta nel nome delle 62 associazioni oggi affiliate. Siamo, inoltre, orgogliosi di essere stati in Italia precursori, rispetto al contesto mondiale, di una cooperazione con la FIPM, che partita nel 2017 giunge oggi a compimento. Nell’attesa della decisione finale del CIO, ci metteremo al servizio, soprattutto da un punto di vista tecnico e formativo, per promuovere la corsa a ostacoli e la necessaria preparazione tra tutti i pentatleti, che siamo convinti contribuiranno con il loro infinito bagaglio sportivo a una ulteriore evoluzione della disciplina“.