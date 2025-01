Tornano le gobbe e torna Mikael Kingsbury. Il Re delle Moguls si impone nella tarda serata italiana in quel di Waterville, dove il fenomeno canadese della specialità dello sci freestyle ha sbaragliato la concorrenza con una serie da 84,95 punti nella seconda finale,per la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo, la prima però da inizio dicembre, ricordando al contempo che il circuito si è fermato fin da prima di Natale ed è ripartito nella località del Maine.

Per Kingsbury si tratta della vittoria numero 93 in Coppa del Mondo, a fronte di 133 podi in assoluto nella sua carriera. Nella classifica per la sfera di cristallo della specialità Moguls, il nordamericano con questo successo mantiene la leadership, anche se la concorrenza non manca e dovrà sudarsi un nuovo trionfo di fine stagione. Nella big final, secondo posto per l’americano Nick Page, terzo posto per il francese Benjamin Cavet. Al quarto posto si piazza il sudcoreano Daeyoon Junh. Per quanto riguarda gli italiani, c’era in gara solo Massimo Bellucci, che però non è riuscito ad andare oltre un risicato cinquantacinquesimo posto con 30.40 dopo le prime tre run di qualificazione.

LAFFONT SI IMPONE AL FEMMINILE

Nella gara femminile, invece, a trionfare è stata la francese Perrine Laffont, per un soffio rispetto alla statunitense Jaelin Kauf e alla connazionale, con chiare origini italiane, Olivia Giaccio. Quarto posto, invece, per la canadese Maia Schwinghammer, astro nascente di questa specialità delle gobbe, che in quattro occasioni su quattro ha raggiunto la seconda finale a sei. Venendo ai risultati delle italiane, trentacinquesimo posto per Manuela Passaretta, mentre è solo quarantunesima Sofia Carla Timpone.

A Waterville aveva parlato alla stampa locale la leggendaria allenatrice delle gobbe della Waterville Valley, Suzi Preston, esaltando le statunitensi ai nastri di partenza (a ben donde, visto il doppio podio): “Le donne statunitensi sono fantastiche. Quasi sempre, tre di loro sono nella top 10 in qualsiasi evento. Kauf è nota per essere la sciatrice più veloce del tour e Johnson potrebbe essere la sciatrice più tecnica”.

DOMANI LE DUAL MOGULS, POI SI VA IN CANADA

Lo spettacolo in quel di Waterville non è finito qui: sabato 25 gennaio, alle ore 20 italiane, ci sono le dual moguls. Successivamente, la Coppa del Mondo delle gobbe dello sci freestyle si sposterà in Canada, in quel di Val Saint-Come, in Quebec, nel prossimo fine settimana.