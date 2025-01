Torna nuovamente di moda il nome di Massimiliano Allegri in ottica Juventus: l’ex tecnico bianconero spaventa Thiago Motta.

Un passo in avanti e altri due indietro. La Juventus di quest’anno non riesce in nessun modo a trovare una quadratura, la squadra di Thiago Motta sta trovando non poche difficoltà nel conquistare vittorie sul campo.

Il successo dello scorso weekend contro il Milan per 2-0, firmato Mbangula e Weah, aveva entusiasmato e non poco la tifoseria bianconera, che però è dovuta tornare subito con i piedi per terra solo quattro giorni dopo, quando la propria squadra del cuore non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nel match di Champions League contro il Club Brugge.

L’ennesimo pareggio della stagione, addirittura il sedicesimo tra campionato e coppe, che porta la Juventus a doversela giocare ai playoff per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Insomma, una situazione non proprio facile tra un quinto posto in campionato a -13 dal Napoli capolista, la Supercoppa Italiana salutata in semifinale e una Champions che ora rischia veramente di sfumare già a febbraio.

E in questo clima non proprio sereno, c’è chi sta iniziando (in realtà già da qualche settimana) a mettere in discussione Thiago Motta.

Allegri Juventus, torna di moda il suo nome

Ciò che viene maggiormente criticato dai tifosi e dagli addetti ai lavori è il trattamento differente riservato a Thiago Motta e Massimiliano Allegri. L’ex allenatore bianconero, l’anno scorso, fu attaccato da stampa e non solo per molto meno. Anzi, se si confrontano le due Juventus, il paragone mette i brividi: alla 21° giornata, quest’anno i bianconeri sono quinti con 37 punti, mentre la scorsa stagione la Juve aveva ben quindici punti in più, stazionando al secondo posto a quota 52 a solo due distanze dall’Inter capolista.

E nel confronto tra Thiago Motta e Max Allegri ci rientra anche Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta disputando una stagione tutt’altro fuorché positiva e l’allenatore italo-brasiliano sta iniziando a preferire altre soluzioni, “emarginando” il suo numero 9 in panchina.

A proposito del discorso Thiago Motta-Vlahovic, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è stato molto chiaro ai microfoni di TMW Radio. Alla domanda “Da che parte stai tra Vlahovic e Motta?”, Ravezzani ha risposto di stare dalla parte di… Allegri.

“Sto con Allegri, nel senso che un anno fa di questi tempi Allegri, che aveva delle colpe, era incolpato anche di tutto e del fatto che Vlahovic non segnava. Evidentemente è un buon giocatore ma non un campione. Non è uno che gioca per la squadra”.

Il nome di Allegri sta tornando sempre più di moda in casa Juventus, ma i tifosi possono lasciare questo pensiero lontano. L’allenatore toscano, infatti, pare avere già un accordo ultra milionario con l’Al-Ahli per giugno.