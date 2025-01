Il Torino non vinceva in casa dal 5 ottobre e torna a farlo grazie a una super doppietta di Che Adams contro un Cagliari che continua a trasformarsi tra casa, dove sta ottenendo tanti punti, e trasferta, dove spesso è timido e rinunciatario, anche se era reduce da quattro punti nelle ultime due. I granata trionfano all’Olimpico Grande Torino dopo 91 giorni di attesa nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A e salgono così a quota 26 punti in classifica, respirando e mettendo fine a una striscia di quattro pari di fila, con tanto di aggancio al decimo posto occupato dall’Udinese. Per i sardi si tratta di un ko pesante: si resta a 21 punti e teoricamente diverse squadre potranno operare il sorpasso nel weekend.

La partita è a senso unico fin da subito e al primo squillo, dopo appena 6 minuti di gioco, i padroni di casa passano in vantaggio con il passaggio di Ricci all’indietro per Adams, che si gira e calcia violento col destro, trovando il bacio alla traversa e la palla che entra alle spalle di Caprile. Per i piemontesi c’è anche un legno clamoroso di Che Adams e un gol annullato dal Var a Lazaro, poco dopo l’ora di gioco, dopo un altro legno di Karamoh, si sviluppa il raddoppio piemontese, sempre con l’attaccante che sta sempre più prendendosi per mano la squadra di Vanoli. Per i ragazzi di Nicola, invece, c’è da lavorare anche sulla personalità.

Gli scontri diretti sono ora in assoluta parità: 27 vittorie per il Torino, 27 per il Cagliari e 24 i pareggi. Per i rossoblù niente en plain tra casa e trasferta, come già successo in due diverse annate, mentre per quanto riguarda i granata arriva la prima vittoria contro gli isolani dopo cinque sfide casalinghe a secco di fila. Viene messo così inoltre fine al filotto di trasferte consecutive senza sconfitte all’ombra della Mole per i sardi, era la striscia aperta più lunga per la squadra allenata ora da Nicola. E non si verifica nemmeno la striscia record di pareggi di fila in questo campionato, con nessuna squadra arrivata a cinque consecutivi in questa stagione, e soprattutto non viene eguagliato il record della storia del Toro, che nell’era dei tre punti a vittoria era arrivato a cinque. Resta distante quasi un anno, infine, l’ultima volta in cui il Cagliari è riuscito a vincere due partite di fila.

LE PAGELLE DI TORINO-CAGLIARI

IL MIGLIORE – Che Adams, voto 8. Mattatore assoluto con una doppietta, si muove tanto e non dà punti di riferimento alla retroguardia sarda. Sembra giocar meglio con un attaccante rapido e atipico al fianco.

IL PEGGIORE – Gianluca Gaetano, voto 5. Che fine ha fatto? Quando non gioca, si chiede a gran voce di vederlo da titolare, poi viene schierato dal 1′ ed è spettatore non pagante. Deve assolutamente ritrovarsi.

L’ARBITRO – Kevin Bonacina di Bergamo, voto 7. E’ uno dei giovani talenti cresciuti da Rocchi e dopo aver ben figurato qualche settimana fa, sempre in un anticipo del venerdì e sempre col Torino in campo per il suo esordio assoluto in A, viene riproposto a un mese di distanza: la posta in palio era più alta e tiene bene il match.

IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6; Pedersen 7 (21′ st Walukiewicz 6), Maripan 6.5, Coco 6.5, Sosa 6.5 (32′ st Masina sv); Tameze 7 (21′ st Gineitis 6), Ricci 7 (39′ st Linetty sv); Lazaro 7, Vlasic 7.5, Karamoh 7 (39′ st Njie sv); Adams 8. In panchina: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Ciammaglichella, Yesin. Allenatore: Vanoli 7

CAGLIARI: (4-2-3-1): Caprile 7; Zappa 5, Mina 5.5, Luperto 5, Obert 5 (12′ st Augello 6); Deiola 5 (13′ st Makoumbou 5.5), Marin 5 (13′ st Adopo 5.5); Zortea 5.5, Gaetano 5 (13′ st Pavoletti 6), Felici 5; Piccoli 5 (31′ st Lapadula sv). In panchina: Iliev, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Kingstone. Allenatore: Nicola 5

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 7

RETI: 6′ pt Adams, 16′ st Adams.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Zortea. Angoli 6-3. Recupero 1′ pt, 4′ st